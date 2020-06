Todos los jugadores de la NFL que han dado positivo por coronavirus

La NFL no la está pasando nada bien. El caso de Ezekiel Elliott se sumó a los casos que han dado positivo por coronavirus en la liga.

Confirmado por el agente del jugador para Ian Rapoport, Ezekiel Elliott se unió a una lista, corta por ahora, de quienes han dado positivo por coronavirus en la liga de futbol americano. Los últimos casos se habían reportado en los Houston Texans.

#Cowboys star RB Ezekiel Elliott is one of the players who has tested positive for the Coronavirus, his agent Rocky Arceneaux confirmed to me. Arceneaux said Elliott is feeling good.

— Ian Rapoport (@RapSheet) June 15, 2020