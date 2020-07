Racing Point rompe el silencio sobre la presunta indisciplina de Checo Pérez

El resultado positivo de Checo Pérez previo al Gran Premio de Silverstone, ha sido motivo de diversos rumores respecto al futuro del mexicano en Fórmula 1, luego de que tomara fuerza la información sobre la llegada de Sebastian Vettel para la próxima temporada.

Checo tiene contrato con Racing Point hasta 2022, pero la supuesta indisciplina al viajar a México y a Italia había sido tomada como el pretexto perfecto para rescindir el contrato y dejarle el lugar a Vettel a partir de 2021.

Cabe recordar que el otro asiento en la escudería es del canadiense Lance Stroll, quien es prácticamente inamovible debido a que los buenos resultados que ha entregado esta temporada y porque es hijo del dueño del equipo, Lawrence Stroll, por lo que en caso de haber algún sacrificado tendría que ser Checo.

Fin a los rumores

Sin embargo, el jefe de la escudería, Otmar Szafnauer, aclaró que el mexicano no cometió indisciplina alguna, por lo que no tienen en mente rescindir el contrato del mexicano por este motivo.

Después del Gran Premio de Hungría, Pérez regresó a México para pasar algunos días con su familia y después volvió a Europa, específicamente a Italia. Szafnauer indicó que Pérez cumplió con las normas sanitarias, pues antes de viajar la escudería le pidió que se trasladara en vuelos privados.

“Creo que no es diferente que Ferrari regrese a Italia, por ejemplo. No tenemos cláusulas en el contrato donde deba pedir permiso para volver con su familia. Creo que su familia estaba en México y no es una sorpresa que haya regresado a México, eso es lo que ha hecho siempre mientras ha conducido para nosotros.

“Sin embargo, discutimos cómo volaba de ida y vuelta. Siempre fue a través de un vuelo privado, nunca en vuelos comerciales. Así que no hay problema con eso”, declaró Szafnauer, de acuerdo con la página de Fórmula 1.

Hulkenberg, una semana más

Checo se encuentra aislado tras el positivo por coronavirus, y permanecerá así durante un lapso de 7 o 10 días, por lo que es casi un hecho que se perderá la carrera de la próxima semana.

Ante esta situación, el alemán Nico Hulkenberg se quedará una semana más con Racing Point, antes de regresarle el asiento a Checo Pérez, quien vera rota una racha de 172 carreras consecutivas.

Las últimas carreras que se perdió el mexicano fue Mónaco y Canadá en 2011, luego de haber sufrido un accidente en el circuito del principado durante las prácticas.