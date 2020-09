Tal parece que la imagen que dejó Louis Van Gaal en el Manchester United en algunos jugadores no fue nada buena y es que el hoy jugador del Estambul Basaksehir, Rafael Da Silva, lo consideró como ‘una de las peores personas que ha conocido’, pues lo habría tratado muy mal desde el día 1 y ahora ha revelado ese gris capítulo de su carrera.

Rafael Da Silva jugó en el Manchester United del 2008 al 2015; coincidió con Van Gaal (que pudo dirigir a la Selección Mexicana) desde el 2014 y quizá fue una de las etapas más turbulentas de su carrera, pues el técnico holandés ‘lo corrió’ del equipo dos días después de ocupar el banquillo. Una locura.

¿Qué pasó entre Van Gaal y Rafael Da Silva en el Manchester United?

De acuerdo a una entrevista que Rafael Da Silva dio a ‘The Athletic’, coincidir con Louis Van Gaal fue una de las peores experiencias de su vida, pues desde que se enteró que sería el DT del Manchester United, le advirtieron que no le agradaban los jugadores brasileños y que lo iban a correr del equipo.

“Hablo mal de algunas personas, como Van Gaal. No me gusta Van Gaal. Cuando recién iba a llegar, me dijeron que no le gustaban los jugadores brasileños. El primer día no me habló. En el segundo día me dijo que me podía ir. Ni siquiera había entrenado y ya me dijo eso. No me lo podía creer”, confesó Rafael Da Silva.

Rafael Da Silva buscó ganarse un lugar en el equipo y no dejarse intimidar por Van Gaal pero el holandés se lo hizo muy difícil. Las sesiones de entrenamiento, sus exigencias, pláticas y demás, le hizo acreedor a una pésima imagen por parte del brasileño, llegando a considerarlo ‘una mierda’.

“Intenté luchar por mi sitio. Estuve un año con él y fue tan, tan difícil. Es una de las peores personas con las que he trabajado, se comportaba como mierda y no dejaba de hablar. Siempre quería que todos supiéramos que sabía mucho pero llegaba a aburrir a todo el equipo”, dijo Rafael Da Silva en entrevista.

Finalmente, Rafael da Silva mencionó que Van Gaal era un tanto ‘déspota’ con los jugadores del Manchester United, pues siempre les decía que sólo importaba su palabra y lo que él creía; no les quedaba nada más que respetarlo y ya.

“No le importaba cómo era la gente, sólo quería pensar en sí mismo. ‘Soy así, me respetas y haces lo que quiero’. Así habla él. Los jugadores se cansan de esto. Estableció una rutina de mierda. Quería demostrar que sabía. Tienes que esperar a que todos terminen su comida para irse, lo que está bien, pero se puso a hablar 15 minutos, con el debido respeto, sobre mierda”, sentenció el exjugador del Manchester United.