Rafael Nadal regresará a jugar luego de la fisura que sufrió durante Indian Wells y el Abierto de Madrid lo espera con los brazos abiertos. Pero recientemente llamó la atención el horario de su debut (por ahí de las 9:00 horas del centro de México este martes 3 de mayo) ya que no es estelar. Y para sorpresa de muchos, esto se relaciona con el Real Madrid.

Feliciano López, director del Madrid Open, concedió una entrevista a El Larguero, en la que tocó varios temas referentes al torneo y a otros deportes. Entre ellos, explicó la manera en que se acomoda el orden de juego de cada día: “Estoy yo como representante del torneo, los de ATP y WTA, y luego la televisión. Entre todos decidimos“, dijo.

Y ahí apareció el nombre de Nadal. Resulta y resalta que el actual campeón del Abierto de Australia hizo una petición a López, debido a que debutará el mismo día que el Real Madrid juega la vuelta de las semifinales de Champions League. No es ningún secreto que Rafa en merengue y ese es un factor para presentarse fuera de los horarios estelares.

Getty Images

“Espero poder escaparme de la Caja Mágica a ver el partido, hace mucho que no voy al Bernabéu. Es de los partidos que apetece estar. Rafa lo que pidió fue ‘por favor cuando juegue el Madrid en la Champions, a mí no me pongas a jugar’. A él le gusta jugar de día en Madrid, le gusta que la bola bote un poquito más alta“, explicó López sobre la decisión de Nadal, pues también involucra su desempeño en el tenis.

La relación de Nadal con el Madrid es muy cercana; tanto, que el tenista realizó el saque de honor en el partido vs Espanyol y pudo estar presente en los festejos por el título de La Liga.

Pedazo de ovación del Santiago Bernabéu para Rafa Nadal con ocasión de su saque de honor ⚽ hoy antes del Real Madrid – Español pic.twitter.com/HMdX5VPlC9 — ?? Tomás García Castro ?? (@tomasgcastr) April 30, 2022

Feliciano López y una opinión tan madridista como la de Nadal

Al igual que Rafa Nadal, Feliciano López es fiel seguidor del Real Madrid. Con la esperanza de asistir al partido ante el City, fue cuestionado por la negativa del Atlético de Madrid de hacer el pasillo de honor en el derbi de La Liga. Consciente de lo que esta rivalidad significa, el campeón de dobles del Abierto Mexicano de Tenis respondió con base en su punto de vista.

“Yo lo que creo no es que el Atleti deba hacer pasillo al Madrid, lo que creo es que debería ser un gesto de cualquier equipo al campeón de La Liga, nada más. Al final se mezclan las cosas, coincide que sea el Atlético. Pero si el campeón va a jugar un campo, que se le haga el pasillo. No lo veo como humillación ni nada parecido, es un gesto y punto. Hay opiniones para todo, pero no debería ser visto como algo que te quita la concentración“.

