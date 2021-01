Baia baia, parece que no todo es color de rosa para los tenistas en Adelaida, ya que Rafael Nadal aseguró que los mejor ubicados en los rankings de la ATP y WTA no están rodeados de privilegios. Además, dejó un mensaje que parece más una indirecta para Novak Djokovic.

El español y número 2 del mundo concedió una entrevista a ESPN Tenis mientras cumple con su cuarentena, y habló sobre la reciente polémica que generaron las condiciones en las que viven los jugadores de cara al Abierto de Australia.

“No podemos tener ninguna queja. En Adelaida nuestras condiciones han sido mejores que la mayoría en Melbourne, pero algunos jugadores de Melbourne tienen habitaciones más grandes donde pueden desarrollar actividades físicas. Cada cual tiene su opinión“, señaló el manacorí.

Nadal mandó un mensaje general para todos los que hablaron durante los últimos días, pero parece que el principal objetivo es el serbio Novak Djokovic, quien mandó un lista de peticiones a la organización del torneo para cambiar desde las fechas de aislamiento, hasta la comida de los hoteles.

“Siempre se mira hacia arriba, siempre se queja de una posición de desventaja. Algunos necesitan hacer públicas todas estas cosas que hacen por los demás, algunos de nosotros lo hacemos de manera más privada sin tener que publicitar todo“, agregó Rafa.

¿Qué pasa con Nadal y el resto de los tenistas en Australia?

A diferencia de la mayoría de los participantes del Abierto de Australia que están en Melbourne, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka y Serena Williams se encuentran aislados en Adelaida.

Estos 6 jugadores participarán en una exhibición el 29 de enero y se han llevado varias críticas por gozar de ciertos privilegios. Colegas como Stan Wawrinka y Guido Pella ironizaron o denunciaron que las condiciones no son las mismas para todos.

Los tenistas que están en Adelaida cuentan con un gimnasio abierto las 24 horas del día y sus cuartos de hotel presumen grandes balcones en los que pueden ejercitarse, e incluso han salido a saludar a sus fans. Djokovic incluso bailó con algunos seguidores hace un par de días.

Sin embargo, en medio de tantos dimes y diretes, Nadal dio su opinión y consideró que nadie tiene la razón absoluta.

“No he oído a ningún jugador de Melbourne quejarse de que tienen una habitación mejor o a veintitantos que se quedaron sin poder entrenar. No he visto decir a los que se quejaron tanto de nuestras condiciones, ‘¿por qué no hay igualdad de condiciones. Ahora nos quedaremos todos sin entrenar’“, apuntó el español.