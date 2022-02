Rafa Nadal habló en Acapulco sobre Djokovic y las vacunas anti COVID: “Que vuelva es lo mejor para el mundo”

Rafael Nadal alista los últimos detalles para su debut en el Abierto Mexicano de Tenis de 2022 y su llegada a Acapulco generó un ambiente muy especial. No ha pasado ni un mes desde que ganó su Grand Slam número 21, pero el manacorí tiene la intención de pelear hasta el final por un nuevo título.

Sin embargo, la presencia del manacorí despierta curiosidad más allá de lo deportivo. En la primera conferencia de prensa que dio en el puerto, el número 5 del mundo fue cuestionado por diferentes temas referentes a este torneo… y a rivales que no estarán en México.

Sí, hablamos de Novak Djokovic y del debate que surgió en el Australian Open por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19. Rafael Nadal considera que es un tema mucho más grande que una sola persona, por lo que el regreso del serbio representaría que el mundo se encuentra en una situación mejor.

“Afectará a su historia si es que puede jugar o no, lo afectará a él mismo. Ojalá que la pandemia mejore en todo sentido, que deje de haber muertes y este desastre que vivimos desde 2020 o antes en Asia. Que termine este horror y con ello, que se vacune o no, que Novak pueda volver a jugar porque es lo mejor para el mundo en general, no para el tenis o para él.

“A mi modo de ver, la discusión es mucho más amplia de lo que puede afectar a una persona. Avancemos en ello, hagamos las cosas bien para hacer una vida lo más normal posible“, declaró Nadal.

La emoción de Rafael Nadal por volver a Acapulco y el cariño por la afición

De regreso en Acapulco y con la intención de ganar el Abierto Mexicano por cuarta ocasión, Rafael Nadal se mostró contento y agradecido con el recibimiento de la afición mexicana y aunque considera que tendrá un primer partido complicado ante Reilly Opelka, confía en avanzar poco a poco.

“En Latinoamérica siempre me he sentido muy querido y en México no es la excepción. Es una sensación muy bonita. No puedo dar más que gracias por la bienvenida que me dan jugando o solo de visita. Me tocó un cuadro complicado, una primera ronda muy difícil, con uno de los jugadores más difíciles del circuito, es una realidad“, agregó el español.

Además, Nadal cerró la conferencia evitando crear un debate sobre la búsqueda del mejor deportista de la historia. Nombres como Tom Brady suenan alrededor del suyo e incluso de otros tenistas como Federer: “Se podría terminar resumiendo en gustos. Hablando de mi deporte, todos hemos hecho más de lo que hubiéramos soñado (Nadal, Federer y Djokovic). Brady ha hecho cosas impresionantes, pero termina siendo al gusto particular de cada uno“, sentenció.