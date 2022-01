¡Ni los memes los perdondan! Rams aplasta a Kyler Murray y los Arizona Cardinals

La casa del Super Bowl LVI, o sea el que se jugará el próximo febrero, recibió a los Cardinals y a un renovado JJ Watt. Bueno, eso de que renovado, es más un decir que otra cosa, porque ante la necesidad de Arizona de su líder en defensiva, lo colocaron como activo para el partido… después de varios meses lesionado.

En honor a la verdad, JJ Watt fue más un envión anímico que otra cosa, porque no estuvo en tantas jugadas como el headcoach esperaba y no fue determinante dentro del emparrillado y se entiende, lleva varios meses de inactividad en competencia.

Los Cardinals se despiden de los playoffs y eso que a inicio de temporada fue el último equipo en perder el invicto, pero también, fue de los primeros en perder a una pieza importante como JJ Watt, a raíz de eso, se cayeron y terminaron como uno de los últimos sembrados de la Nacional.

Pero no solamente la baja de JJ Watt les afectó, la lesión de DeAndre Hopkins, el mejor receptor del equipo a final de temporada… fue el golpe final a unos Cardinals que sólo tuvieron que llegar a la ronda de comodines para despedirse de la temporada de NFL gracias a los Rams.

Y si a eso le sumamos que Kyler Murray pecó de novato y es que no tiene tanto tiempo en la NFL y es entendible. Entregó varios balones, uno de ellos se fue al marcador antes del medio tiempo. Nada les salió a los Cardinals, una limpia de Catemaco no les caería nada mal.

Cuando Matthew Stafford llegó a la NFL con los Lions, nadie podía asegurar que el equipo tuviera la oportunidad de llegar varias veces a la postemporada y así fue, incluso, teniendo a uno de los mejores receptores en la historia como lo era Megatron, Calvin Johnson Jr.

Con los Lions, tuvo pocos partidos de postemporada y el cambio de Detroit por Los Ángeles, le cayó como anillo al dedo y con un equipo más que completo en todas sus líneas, podía soñar con llegar muy lejos y en una de esas, jugar el Super Bowl en su estadio.

Con los Rams en esta ronda de comodines, trabajó a la perfección todos sus pases y no cometió los errores que sí tuvo Kyler Murray. Y con armas ofensivas como Odell Beckham Jr., Cooper Kupp (el mejor receptor de la temporada) y el regreso del corredor Cam Akers, por fin tuvo el tan ansiado triunfo que buscaba en playoffs.

There goes that man. @CooperKupp secures the TD to put the @RamsNFL up 28-0!

📺: #AZvsLAR on ABC/ESPN/ESPN2

📱: NFL app pic.twitter.com/Egcjjujfc6

— NFL (@NFL) January 18, 2022