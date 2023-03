México hizo historia al clasificar a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol y las palabras parecen quedarse cortas para describir lo hecho por peloteros como Randy Arozarena. La Novena Verde protagonizó una cardiaca remontada ante Puerto Rico y llenó de emoción a millones.

No importa si eres o no fan del beisbol. Lo hecho por el roster que comanda Benjamín Gil no tiene precedentes y el mismo manager lo sabe; sin embargo, hubo un momento en el juego que mantuvo la victoria de la Selección Mexicana y se llevó desde aplausos, hasta ovaciones.

La atrapada de Randy Arozarena que llevó a México a semifinales del Clásico Mundial de Beisbol / Getty Images

No es ningún secreto que Randy Arozarena es uno de los peloteros más importantes para México en el torneo. A la defensiva cuida el jardín central y a la ofensiva suele ser garantía de hits (con todo y la cábala de las botas de poder). Ante Puerto Rico se mandó una auténtica joya y el mundo entero lo reconoció.

A pesar de la remontada, los boricuas mantuvieron una ofensiva potente. México tuvo que salir de varios problemas para llegar a la novena entrada y Randy Arozarena se lució en la parte alta de la octava. No obstante, hubo mucho más que una atrapada.

“Me acaban de decir que ningún equipo mexicano de ningún deporte al mayor nivel, había llegado a la semifinal de un Mundial. Fuera de un boxeador que ha ganado campeonatos mundiales, en trabajo en equipo, tiene que ser la jugada más importante en la historia del deporte de México. No nada más del beisbol“, explicó Benji Gil en conferencia de prensa sobre el gran momento de Randy Arozarena… y compañía.

Benjamín Gil??



“La jugada (La atrapada de Arozarena) debe de ser la más importante en la historia del deporte de México” pic.twitter.com/jHIvbx61jH — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 18, 2023

¿Por qué la jugada fue clave más allá de la atrapada de Randy Arozarena?

Aunque podríamos pensar que Randy Arozarena evitó un doblete de Sánchez, tenemos que contemplar que Puerto Rico tenía hombre en primera base. La atrapada representó el segundo out del episodio, pero ese era un detalle para preocuparse.

Más allá de quedarse con la pelota, Arozarena reaccionó de inmediato con un lanzamiento espectacular. Este provocó que el corredor no siguiera su camino hacia segunda base; por el contrario, tuvo que regresar a primera bajo el cuidado de Joey Meneses.

El mismo Randy Arozarena está consciente de lo que hizo y del impacto que tuvo. Por ello, colocó ese momento por encima de cualquier otro que ha vivido en la MLB.

“Eso fue mejor que cualquier home run que haya conectado en las Grandes Ligas. Fue mejor que el home run que conecté en la Serie Mundial. Esa jugada fue la mejor. Pudo ayudar a que el juego se mantuviera a favor de nosotros y fue una gran atrapada“, confesó el jardinero.

Ahora, México enfrentará a Japón con un roster más inspirado que nunca y con más ganas de seguir haciendo historia.

El icónico festejo de Randy Arozarena con México / Getty Images