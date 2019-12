Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, Raúl Jiménez es su padre en la Premier League esta temporada. Ya lo dijo el propio Gary Lineker, Raulito no tiene el reconocimiento que merece, pero es para destacar su campaña, en la que ha marcado ocho goles y además suma seis asistencias, es decir, el mexicano hace y comparte. En la campaña pasada hizo 14 tantos.

Jiménez fue el autor material de la remontada del Wolverhampton sobre el Manchester City con el tanto del empate 2-2 y después de la asistencia del 3-2. El rendimiento del mexicano tiene contentos a los aficionados de los Wolves y los directivos ya se saborean el negocio que podrían hacer si cae alguna oferta de un equipo pesado.

En tanto, Atlético de Madrid y Benfica bien podrían darse de topes por haber dejado ir al mexicano. Mundo Deportivo recuerda que “El mexicano pasó por el Atlético de Madrid prácticamente de puntillas. Estuvo una temporada de rojiblanco, en la que apenas tuvo protagonismo”.

Al respecto, el mexicano aseguró que la falta de oportunidades fueron las que le impidieron brillar tanto en cl conjunto colchonero como en el Benfica, pese a que tuvo más juego en Portugal.

“Yo trabajo mucho y nunca pierdo la fe. Pasé tres años en el Benfica y uno en el Atlético de Madrid, y no siempre jugué el tiempo que quería”, declaró el ahora ídolo del Wolverhampton.

Con el Atlético de Madrid, Jiménez disputó un total de 28 partidos, sólo seis fueron como titular y en el resto entró de cambio, en algunos juegos sólo disputó un minuto. A lo largo de la temporada 2014-15, marcó un gol, ante el Sevilla, y dio dos asistencias.