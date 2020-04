Raúl Jiménez confiesa ‘espinita’ con Juan Carlos Osorio en Rusia 2018

Las rotaciones que hacía el colombiano Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana tenían ilusionado a Raúl Jiménez por disputar un partido como titular en el Mundial de Rusia, sin embargo, durante la Copa del Mundo, el estratega cafetalero decidió ponerle punto final a sus numerosos cambios y se la jugó con una base de elementos.

En ese sentido, Jiménez quedó prácticamente borrado por Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela, quienes fueron la apuesta principal de Osorio, junto con Hirving Lozano.

Jiménez entró de cambio en el partido contra Alemania para jugar 24 minutos. Se quedó en la banca frente a Corea del Sur y Suecia, mientras que contra Brasil ingresó a los 60 minutos, para un total de 54 minutos en el Mundial.

“Me quedo con esa espinita clavada de cómo se estaba manejando el profesor en ese entonces de hacer las rotaciones. Yo hubiera pensado que un partido iba a jugar. Nunca llegué a pensar: ‘Voy a ser titular todos los partidos’, pero sí tenía la ilusión de ser titular en un partido, más por cómo se había manejado durante todo el proceso. Queda esa espinita clavada de haber querido tener más oportunidades, de ser más referente, pero esa oportunidad llegará más adelante”, comentó Jiménez.

Tras la llegada de Gerardo Martino al banquillo de la Selección Mexicana, Jiménez le ha ganado el mandado a “Chicharito”, gracias a su gran momento con el Wolverhampton en la Premier League, sin embargo, no quiso ponerse la etiqueta del mejor jugador mexicano del momento.

“Eso no me lo puedo catalogar yo mismo. Eso se dice y yo estoy muy contento porque me tomen en cuenta como el mejor mexicano del momento”, dijo en entrevista con Marca.

Sobre su futuro, Jiménez dejó claro que si un equipo top de la Premier League quiera hacerse de sus servicios, tendrá que desembolsar más de 40 millones de euros, cifra que pagó su actual equipo al Benfica, con el que destacó esporádicamente, pero no terminó de consolidarse.

“Si alguien pagó ese dinero por mí quiere decir que los valgo y que si quieren seguir pagando más por mí es porque los valgo y estoy haciendo las cosas bien para valerlo”, indicó.