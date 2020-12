Pásale a ver todos los diseños finalistas para la pancarta gigante del Wolverhapton para Raúl Jiménez

Las muestras de cariño y apoyo para el mexicano Raúl Jiménez en el Wolverhampton han arrojado un total de 27 propuestas de diseño para la creación de la pancarta gigante en honor al delantero mexicano, quien se recupera de una fractura de cráneo tras el fuerte impacto sufrido con David Luiz en el juego contra el Arsenal.

Aficionados de los Wolves recaudaron más de 11 mil libras (300 mil pesos aproximadamente) para realizar una pancarta y mostrarla en el próximo partido de local, además convocaron a realizar diseños para elegir entre varias opciones cuál sería la final.

The shortlisted designs have been chosen and voting ends on Saturday.

Which is your favourite? #9forRJ9

🇲🇽🗳

— Wolves (@Wolves) December 3, 2020