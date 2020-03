Raúl Jiménez se declaró como uno de los fans más grandes de Dragon Ball

Ahora que todos estamos en cuarentena por el coronavirus, tal vez es buen momento de desempolvar algunas de nuestras series favoritas. Raúl Jiménez, jugador de los Wolves, se confesó como uno de los fans más grandes de Dragon Ball, pues comentó que no se ha perdido ningún capítulo y que incluso las nuevas temporadas y películas, son de sus favoritas.

De acuerdo a declaraciones que hizo Raúl Jiménez a la página de los Wolves y fueron rescatadas por ‘TUDN’, el mexicano confesó su gran pasión por Dragon Ball, anime que ha visto desde que tiene 7 años, que es su favorito y del cual no se ha perdido ningún capítulo.

“Mi programa de TV favorito es Dragon Ball. Es un anime que he visto desde que tenía como siete años de edad; nunca me lo pierdo”, comentó Raúl Jiménez.

A diferencia de lo que algunos fans piensan, Raúl Jiménez es de las personas que disfrutan todas las nuevas temporadas por igual, sin importar si es Dragon Ball Súper, las nuevas películas con Freezer o Broly, si unas voces ya no son las mismas, etc, pues simplemente goza de ver este anime y nada más.

“No, yo nunca me he perdido un episodio; todavía ahora veo las nuevas películas y algunos capítulos cuando están en la televisión. Disfruto mucho de verlo“, comentó el jugador de los Wolves.

Raúl Jiménez se estaría uniendo a Nelson Semedo como uno de los fanáticos más grandes de Dragon Ball que hay en el mundo del futbol, pues el futbolista del FC Barcelona hace unas semanas compartió su gran colección de figuras de este popular anime.

La Premier League se encuentra en pausa ahora mismo, no hay una fecha exacta de regreso y mientras eso pasa, Raúl Jiménez podrá disfrutar de los enfrentamientos contra la Patrulla Roja, los torneos de Artes Marciales, cómo vencieron a Majin Boo, el torneo del poder y todo lo que engloba este gran universo.