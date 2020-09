A Raúl Jiménez le faltaba la cereza en el pastel tras firmar una magnífica temporada con el Wolverhampton y ésta al fin llegó. El mexicano fue reconocido como el mejor jugador de los Wolves después de haber convertido 27 goles, además de apostar 10 asistencias, en todas las competencias.

Lo significativo aquí es que el delantero mexicano obtuvo este distintivo por votación de sus propios compañeros. A diferencia de otros clubes, en los que el mejor jugador es elegido por los aficionados, los jugadores de los Wolves reconocieron la temporada que hizo el exjugador del Benfica.

“Jugador de la temporada elegido por mis compañeros, gracias a todos por hacer esto posible”, posteó Raúl Jiménez en su cuenta de Instagram, en la cual lució el reconocimiento.

Jiménez cumplió su segunda temporada en la Premier League, en la cual ha dejado buen sabor de boca y ha despertado el interés de otros equipos de la liga, entre ellos el Manchester United, aunque hasta el momento no hay nada claro sobre algún traspaso.

Gracias a su aportación en su primera temporada, Wolverhampton pudo calificar a la Europa League de la campaña recién terminada, en la cual los Wolves llegaron hasta los Cuartos de Final, instancia en la que fueron eliminados por el Sevilla, el equipo que resultó campeón.

