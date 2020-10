El partido entre México y Holanda se sigue encendiendo cada vez más y es que ahora Raúl Jiménez le mandó un ‘recadito’ a Virgil Van Dijk, jugador del Liverpool, luego de que lo ‘olvidara’ en una entrevista. El mexicano prefiere recordar ‘el gol que les hizo’ en la Premier League y omitir todo lo demás. ¡Se puso los lentes!

La Selección Mexicana se medirá al combinado de Holanda este miércoles 7 de octubre en punto de las 13:45 hrs, partido que será muy interesante pese a que en apariencia los europeos saldrán con un ‘cuadro b’.

¿Qué dijo Van Dijk para encender la polémica?

Este lunes Virgil Van Dijk ofreció una conferencia de prensa donde en una de las tantas preguntas que le hicieron, le cuestionaron sobre qué jugadores mexicanos conoce. Él mencionó al ‘Chucky’ Lozano, ‘Chicharito’ Hernández y nada más, omitiendo a Raúl Jiménez, jugador que ha enfrentado en un par de ocasiones.

🎙Conferencia de Sel Holanda

🗣 Virgil van Dijk (Liverpool)

✏️Sobre los jugadores Mexicanos.

Adivina a quien nombró primero? pic.twitter.com/snoUZcZkTY — Alberto Bernard (@betobernard) October 5, 2020

“Bueno, Lozano, pero no podrá estar en el juego, Hernández, Chicharito. Honestamente un par de jugadores más y ya. Es difícil enfrentarse a jugadores mexicanos pero no creo que eso marque diferencia el miércoles“, mencionó Van Dijk.

La respuesta de Raúl Jiménez

Quizá la situación no ameritaba tanta importancia pero llegó una respuesta de Raúl Jiménez y es que el mexicano habló en entrevista con ‘TV Azteca‘ y dio una respuesta épica, ganándose los aplausos de la afición mexicana y dándole un plus al partido que sostendrán México y Holanda.

“No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido (contra Liverpool). Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles”, dijo Raúl Jiménez.

Cabe recordar que el gol que Raúl Jiménez le metió al Liverpool se dio a principios de año cuando los Wolves perdieron 1-2 ante el Liverpool. El mexicano fue quien orquestó la jugada y pasó el esférico a Adama Traoré, quien se la regresó para pegarle de cabeza y marcó el 1-1 momentáneo.