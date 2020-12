El 2020 para Raúl Jiménez ha sido de contrastes, en lo futbolístico registró su mejor temporada en el futbol europeo con el Wolverhampton con 17 goles y 6 asistencias, que lo ubican en los 1oo mejores jugadores del año por The Guardian. En lo personal, cerró el año sin actividad debido a un choque que cabezas contra el Arsenal.

Gracias a la excelente temporada de Jiménez, el periódico The Guardian y su panel de jueces, lo contemplaron entre los 100 mejores jugadores del 2020, el mexicano está en la posición 78, por encima de jugadores como Frenkie De Jong del Barcelona o Eden Hazard del Real Madrid.

Raúl Jiménez es el único mexicano de la lista y complementan el listado para el área de Concacaf, el lateral canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich en la posición número 23 y el portero costarricense Keylor Navas del PSG en el puesto 67.

Los primeros 10 lugares aun son desconocidos, en el día de Nochebuena revelarán los primeros. Actualmente, el listado está hasta la posición 11 con Joshua Kimmich, seguido de Karim Benzema (12), Sergio Ramos (13), Thomas Muller (14) y Manuel Neuer (15).

El periódico explica la votación de la siguiente manera: La elección número 1 de cada juez recibió 40 puntos, la número 2 recibió 39 puntos, hasta 1 punto para su elección número 40. Todos los votos se sumaron para dar una puntuación bruta. Adicional, un jugador necesitaba recibir votos de al menos cinco jueces para calificar para la lista.

