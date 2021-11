¡De Vaselina! Revive el gol de Raúl Jiménez frente al Everton en la Premier League

Raúl Jiménez comienza a recuperar el olfato goleador en la Premier League, pues marcó su segundo gol en la actual temporada con el Wolverhamton, después de batallar en el inicio de la campaña, tras superar la fractura de cráneo.

Partido a partido el delantero mexicano recupera el nivel que lo ha convertido en uno de los ídolos para la afición de los Wolves y esas son muy buenas noticias para la Selección Mexicana en el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022, y de hecho, Jiménez ya marcó también con el Tri.

Raúl Jiménez convirtió su segundo tanto en la Premier League a los 32 minutos y ante el portero de la Selección de Inglaterra, Jordan Pickford. Después de un error grosero del lateral Ben Godfrey, que le dejó el balón al delantero sólo frente al marco y Jiménez sólo levantó el balón una vaselina.

GOAL! Raul Jimenez

Wolves [2] – 0 Everton

Follow me to never miss any goal highlights#WOLEVE | #Wolves | #WWFC | #PL | #PremierLeague

pic.twitter.com/54vrP6Wf5K

— Ronard Addo💭 (@ronard_addo) November 1, 2021