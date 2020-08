Lo que sabemos de la sanción para Dorlan Pabón y Hugo González tras celebrar su fiesta de cumpleaños

Tal parece que a algunos jugadores de la Liga MX sigue sin caerles ‘el 20’ de la situación que se vive en torno a la pandemia de coronavirus, pues pese a las normas y medidas sanitarias, las siguen violando. Hugo González y Dorlan Pabón recibirían una sanción de Rayados de Monterrey y es que tras celebrar el cumpleaños del guardameta, serían separados del club de forma inmediata para no poner en riesgo a ninguno de sus compañeros.

Las cosas se dieron así. De acuerdo a publicaciones que se hicieron virales en redes sociales, nos enteramos que Hugo González hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños, donde Dorlan Pabón fue invitado además de Diego Reyes, de los Tigres.

Hugo González celebró con sus familiares y amigos además de Dorlan Pabón y Diego Reyes pero este ‘festejo’ se habría hecho sin las normas de sanidad ni ‘sana distancia’, por lo que la Liga MX debería emitir un comunicado respecto a este hecho. Parece que no aprendieron de Funes Mori, que fue el primer caso con coronavirus de Rayados o de Janssen, otro infectado del conjunto.

Muchas veces culpamos a la Liga MX de no tener un control. ¿Pero, qué hacer en casos como estos donde los mismos futbolistas son los que rompen la cuarentena? Con banda e invitados así se festejó Hugo González. Se aprecia a Dorlan Pabón y Diego Reyes.@DinastiaTigre pic.twitter.com/4CHo4tyPxr — José Ontiveros (@joseontiveros88) August 2, 2020

En dicho festejo y según unas stories de Instagram, hubo un grupo musical y se apreció a todos los asistentes sin cubrebocas y todos muy ‘juntitos’, por lo que ha trascendido una versión de un posible castigo a Hugo González y Dorlan Pabón por parte de Rayados.

¿Cuál sería la sanción para Hugo González y Dorlan Pabón?

Lo primero y como ya se hizo mención, ambos jugadores ya habrían sido separados del club con el fin de que se les realicen pruebas médicas, pues como se aprecia en las imágenes, ambos estuvieron expuestos a muchas personas y quizá haya algún rastro de coronavirus.

Ni como defenderlos 🤦🏼‍♂️

🤷🏼‍♂️, Hugo González, Dorlan, Diego 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/TsStM0jUS7 — El Regio 🇫🇮 (@UnRegi0) August 2, 2020

Además de esto, se informó que tanto Hugo González como Dorlan Pabón recibirían una sanción económica por estar en un evento de este tipo y no respetar las normas de sanidad, por lo que vivirán un panorama ‘gris’. De Diego Reyes y un posible castigo de Tigres aún no se sabe nada.

La responsabilidad del capitán y del arquero titular de Monterrey en pleno rebrote JAJAJA… también les robaron el cerebro. Bien por Rayados al separar a Hugo González y Dorlan Pabon tras la de Huguito por su cumpleaños 30… A ver a qué hora se pronuncia el tibio de Bonilla. pic.twitter.com/nf0WISXNn4 — Sólo de Fútbol (@DeFutbolMX1) August 2, 2020

El pronóstico es que ninguno estará presente en el partido de este lunes ante el León con el fin de no exponer ni a sus compañeros ni a los jugadores rivales. Se esperaría que la Liga MX apoye dicha moción y confirme la sanción para ambos pero de momento y por si no llega a suceder, Rayados de Monterrey no los considerará para el juego que cierra la jornada 2 del Apertura 2020.