Rayssa Leal: La promesa de 13 años en el skateboarding de Tokio 2020

¡Comenzó la revolución! El skateboarding es una de las disciplinas que debuta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y con ella, también se presentarán atletas como la brasileña Rayssa Leal. Con solo 13 años de edad, ya es una gran promesa de medalla para su país.

La delegación de Brasil que asistió a la justa luce bastante poderosa y en la rama varonil consiguieron plata con Kelvin Hoefler. En la categoría femenil contarán con la adolescente sensación, pero también con la favorita Leticia Bufoni en busca de vencer a las locales, como Aori Nishimura.

Sin embargo, Leal marca diferencia gracias a su edad y el talento que ya presume, además de la técnica que perfecciona todos los días. Hace aproximadamente 6 años, se viralizó en redes sociales con un video en el que mostró sus habilidades vestida como hada.

Por si fuera poco, Rayssa Leal nos regaló una de las imágenes más emotivas de Tokio 2020 cuando Tony Hawk asistió a una de sus prácticas previas a la competencia. Considerado uno de los patinadores más emblemáticos de la historia, dialogó con la brasileña y el momento quedará para la posteridad.

El debut de la adolescente sensación se llevará a cabo este domingo 25 de julio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. En caso de superar las preliminares, disputará la Final a las 22:25.

13-year-old skateboarder Rayssa Leal will make her Olympic debut tomorrow. That did not stop her to take the time to talk to a fan 🙌 (who kind of looks like @tonyhawk by the way)

📸 @Rayssa_Leal_Sk8 pic.twitter.com/plY7n3uLNc

— Olympics (@Olympics) July 25, 2021