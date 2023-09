Lo que necesitas saber: Jaguars ha clasificado en 8 temporadas a playoffs, de las 27 que ha jugado en NFL

¿Alguien quiere una nueva franquicia en la NFL? Y no, no estamos vendiendo una, pero puede que muy pronto, el futuro de los Jaguars no esté en Jacksonville, Florida.

De hecho, es una de las franquicias más nuevas en la NFL, no llevan tanto tiempo dentro de los emparrillados. Se fundaron en 1993, un 10 de noviembre y están por cumplir sus 30 añotes.

Su primera campaña de la NFL, ya como Jaguars de Jacksonville, la jugaron en la temporada 1995 y son de los pocos equipos que nunca ha llegado a un Super Bowl.

Los Jaguars quieren darle una manita de gato a su estadio – Foto: Getty Images

Los Jaguars estaban esperando unos dineros para renovar el estadio

Bueno, desde hace unos meses, aquí en Sopitas.com informamos que los Jaguars andaban un poco emocionados con algunas renovaciones que tenían planeadas al EverBank Field, su casa.

De hecho, hasta andaban buscando campos alternativos donde poder jugar sus partidos de NFL para cuando comenzaran los trabajos de remodelación el estadio.

Peeeeeeero, bien dice que no hay que decirlo porque como cuete mojado, se ceba. Y la historia ya no tendría remodelación para Jaguars, porque en una de esas, hasta andan dejando su ciudad para mudarse a otra.

EverBank Field, casa de los Jaguars – Foto: Getty Images

Si la inversión no llega, ¿vale la pena tener equipo en Jacksonville, Florida?

Básicamente, el dinero no llegaría porque vendría de una financiación pública. Las cosas están así, hay planes para renovar la casa de los Jaguars, pero los contribuyentes aportaría mil millones de dólares a esto.

El punto importante de todo esto, es que hay debate político en Florida y de acuerdo con Mark Lamping, presidente de la franquicia de Jacksonville puso en duda la continuidad del equipo en esa ciudad.

“Si hay un referéndum, la pregunta electoral debería ser: ¿Quieren mantener la NFL en Jacksonville?“, fuertes declaraciones en la conferencia AXZ DRIVE.

Trevor Lawrence, el hombre franquicia en Jacksonville – Foto: Getty Images

La real pregunta es: ¿Qué tanto le interesan los Jaguars a la afición en Jacksonville? Bueno, SportBusinessJournal tiene una encuesta en la que se dan los siguientes datos.

Sólo al Norte de Florida, el 6% de los residentes de Jacksonville estaban a favor de que el gobierno pagara la mitad del proyecto, esto en la primera vez que les preguntaron.

En una segunda encuesta, el porcentaje se disparó a 46%, pero siempre y cuando, los Jaguars no se muevan de Jacksonville. O sea, que no quieren dejar ir a su equipo.

No sabemos cómo podrá terminar esta historia para ninguno de los dos, no nos imaginamos a otra franquicia en Jacksonville y mucho menos a los Jaguars de alguna otra ciudad en Estados Unidos… pero la decisión está más allá de nuestras manos.

Doug Pederson, actual coach de Jaguars – Foto: Getty Images

