La temporada 2020-21 en la Serie A recién va comenzando y de momento tenemos una ‘sorpresa’ en el liderato de goleo y es que Zlatan Ibrahimovic (quien lanzó un mensaje para tomar conciencia del coronavirus) encabeza la lista de máximos artilleros tras haber anotado 6 goles en 5 partidos, hecho que sorprendió a los fanáticos y a Erling Haaland, goleador del Borussia Dortmund que tiene como ídolo al sueco.

Erling Haaland es uno de los hombres del momento en la Bundesliga y es que pese a ser muy joven, tiene gran proyección a futuro, pues se ha convertido en uno de los referentes de su club, siendo comparado incluso con Robert Lewandowski, ‘leyenda’ que sigue estando en gran momento pese a tener 32 años de edad. Zlatan tiene 39 y no deja de marcar goles.

“El virus me ha desafiado y lo he vencido, pero vos no sos Zlatan. No desafíes al virus. Usá la cabeza, respetá las reglas: distanciamiento y mascarilla, siempre. Venceremos”. El Santo Patrono de la Humildad es la cara de la campaña de Lombardía ante el rebrote de COVID. GOLAZO pic.twitter.com/aIvGhaTod7 — VarskySports (@VarskySports) October 29, 2020

¿Qué dijo Haaland sobre el liderato de goleo de Zlatan Ibrahimovic?

De acuerdo a una entrevista realizada a ‘ESPN’, Erling Haaland habló sobre el sorpresivo liderato de goleo de Zlatan Ibrahimovic en la Serie A y es que al joven noruego le parece una locura que el sueco esté en tan buen momento, por lo que le lanzó algunos elogios.

“Son estadísticas de locura (…) Es una locura lo que está haciendo. Tiene 39 años y es así de bueno. El hombre no es normal, vive un gran momento“, comentó Haaland sobre Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic registra un total de 6 goles en 5 partidos disputados dentro de la Serie A; es líder de goleo y de momento sobre para a jugadores como Andrea Belotti (5), Francesco Caputo (5), Romelu Lukaku (5) entre algunos otros, por lo que estar en esa posición no es cualquier cosa.

“Para ser honesto, no pienso mucho en goles. Si hago el trabajo sé que los goles llegarán. No me he trazado un objetivo o algo así. Lo más importante es ganar y jugar bien”, dijo Erling Haaland.

Erling Haaland buscará obtener el título de goleo en la Bundesliga donde no lo tendrá nada fácil y es que luego de 5 partidos jugados, el noruego ocupa la tercera posición en la tabla con 5 tantos, sólo por debajo de Kramaric que tiene 6 goles y de Robert Lewandowski... quien ha marcado 10 goles. Una locura lo que ha hecho el polaco.