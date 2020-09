El mundo del deporte sigue unido en contra del racismo y ahora la NBA ha hecho eco en una polémica decisión. El caso de Breonna Taylor, mujer afroamericana que fue asesinada a manos de un policía afuera de su casa, ha dado un giro inesperado y es que la jueza Annie O’Connell anunció los cargos por ‘conducta peligrosa‘ al hombre que la asesinó, siendo que este es mucho menor que un cargo por homicidio y ni siquiera está ligado al hecho, por lo que generó indignación.

Deportistas de muchas disciplinas se han unido en esta lucha contra el racismo. El último en apoyar el caso de Breonna Taylor fue Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes de la Fórmula 1, donde han dejado en claro que quieren justicia y lo que ha sucedido este día seguramente traerá más manifestaciones.

¿Cuál fue la decisión tomada en el caso de Breonna Taylor que causó reacciones en la NBA?

De acuerdo a información de ‘CNN’, ‘AP’ y otras fuentes, Brett Hankison, policía que habría asesinado a Breonna Taylor, ha sido acusado de 3 cargos por poner a alguien en peligro con agravantes, que se podría traducir en una ‘conducta peligrosa’; no se le vincula directamente con la muerte de la mujer afroamericana.

BREAKING: No officers charged directly in Breonna Taylor's death; 1 faces 3 counts over shooting into neighboring apartments. https://t.co/mxOfXTwkDI

— The Associated Press (@AP) September 23, 2020

Al ser tomado como tal, Brett Hankison podría pasar como máximo sólo 15 años en prisión, 5 por cada uno de los cargos, por lo que muchas personas no están de acuerdo con el veredicto, pues se supone que habría pruebas para determinar su posible culpabilidad.

De igual forma se sabe que en el caso de Breonna Taylor estuvieron involucrados otros dos miembros de la policía, mismos que no fueron acusados, por lo que sólo Brett Hankison enfrentaría a la justicia y eso dependiendo de las decisiones que se tomen a partir de ahora.

Today’s indictment is outrageous and offensive to Breonna Taylor’s memory, yet another example of no accountability for police. Full statement: (1 of 2) pic.twitter.com/pmurOrV5My — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 23, 2020

Personajes de la NBA (y de otros deportes y ámbitos) reaccionaron a la polémica decisión tomada este día sobre el caso de Breonna Taylor y es que consideran que no es posible que tomen ese tipo de medidas y más en un caso tan delicado como este.

Jamal Crawford, jugador de los Brooklyn Nets en la NBA, posteó que el policía que asesinó a Breonna Taylor ya sabía cómo se iba a proceder y que realmente nunca temieron por lo que fueran a hacer. Danny Green de Los Angeles Lakers, se dijo sorprendido por la acción que se tomó y no cree posible que haya sucedido algo así.

The cops that murdered Breonna Taylor knew this is how it would play out from the moment it happened. They were never worried about justice being served. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) September 23, 2020

Son muchas las reacciones de jugadores y entrenadores sobre el caso de Breonna Taylor. De igual forma, según la fuente citada, se habría hecho un toque de queda para este día en Louisville, Kentucky, pues se prevén una serie de protestas que podrían no terminar nada bien. La NBA y otras ligas deportivas, así como clubes, seguirán de pie luchando contra el racismo y pidiendo justicia.

Justice > money !! — JJJ (@jarenjacksonjr) September 23, 2020

Malone’s reaction to today’s grand jury announcement in Louisville. https://t.co/4ofbD0y5j3 pic.twitter.com/lJEqCuTM1n — Mirjam Swanson (@MirjamSwanson) September 23, 2020

Danny Green says the Lakers, and himself, were disappointed with the decisions in the Breonna Taylor case pic.twitter.com/JilxYLhBu4 — Dan Woike (@DanWoikeSports) September 23, 2020

I lived in the VILLE for three years of my life and it became another home to me, but wow what’s happen? These are the charges you actually come up with? 😔🤦🏿‍♂️ Nothing to say but WOW SPEECHLESS! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) September 23, 2020

I don’t have many words right now…. but all I can say is I’m praying for the city of Louisville right now!!! 😔😔 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) September 23, 2020

Slap on the wrist for MURDER, but 10 yrs for tearing down a punk ass statue! — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) September 23, 2020