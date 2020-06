El cierre de La Liga Española no deja de sorprendernos y es que una vez más el Barcelona ha dejado puntos en el camino tras empatar con el Celta de Vigo. Si bien quedó gran molestia en los aficionados por este resultado, un sector muy grande se rindió ante Ter Stegen, arquero que evitó que esto fuera una goleada en su contra pues pese a que el rival no tenía tanto poder ofensivo, sí que los puso en aprietos pero eso fue contrarrestado por el alemán.

El FC Barcelona consiguió su segundo empate en lo que va del regreso de La Liga Española. Este resultado aún no define al campeón pero sí le abrió la brecha al Real Madrid para que obtenga una victoria y se aleje 2 puntos de los ‘Culés’

De igual forma hay que recordar que el Real Madrid tiene una ventaja final sobre el Barcelona si es que hay empate en puntos, pues el primer criterio de desempate en La Liga son los enfrentamientos directos y con un empate y una victoria, los ‘Merengues’ pueden coronarse campeones.

El arquero alemán y compañía la han pasado un poco mal en los últimos encuentros y es que aunque el poder ofensivo del Barcelona es muy grande, a veces ‘flaquea’ un poco y la defensa no responde del todo. El arquero alemán se ha hecho cargo de salvar al equipo en más de un juego pero el resultados no lo acompaña muchas veces.

Si bien la afición agradeció la labor de Ter Stegen, igual le exigen un ‘poco más’, pues hay quien manifestó que tuvo responsabilidad en el golazo de Iago Aspas que sentenció el empate, pues puso mal la barrera y no debía ser así. En Twitter se dijo de todo tras el juego del Celta de Vigo y aquí hemos recopilado lo mejor.

Este partido malo malo no ha sido, la liga no la hemos perdido hoy. Se perdió hace mucho con una gestión lamentable qué no da para mucho más, Messi y Ter Stegen le salva el culo a la directiva estos últimos años…

