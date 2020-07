“Vete ya a Argentina”: La afición del Betis volvió a explotar contra Guido Rodríguez

La derrota del Betis ante el Villarreal, aumentó la crisis del club verdiblanco. Por eso, los jugadores del equipo y en especial Guido Rodríguez, fueron blanco de críticas de los aficionados.

El partido de Guido Rodríguez ante el Villarreal no fue el mejor. En el segundo gol del ‘Submarino Amarillo‘, obra de Gerrard Moreno, el mediocampista argentino dejó escapar el balón y así, los visitantes aumentaron su ventaja.

Es por eso que a la salida de Guido Rodríguez del Benito Villamarín, los aficionados lo estaban esperando. A él y a sus compañeros para demostrar su descontento por el accionar del equipo.

“Vete ya para Argentina que es lo que tienes que hacer, mi alma. No vales ni para comer pipas. No pierdas balones. Me das tu camiseta y juego mejor que tú, ¿no te da vergüenza?“, le gritó un aficionado al exjugador del América.

Esta no es la primera vez que la afición del Betis explota contra Guido Rodríguez. El argentino está viviendo su primera temporada con el club, tras haber llegado procedente del América. Su debut fue apenas en enero del 2020 y acá te dejamos cómo le fue en ese entonces.

En el pasado mes de febrero del 2020, los seguidores del Betis se manifestaron en redes sociales para expresar su descontento por el nivel del argentino. Incluso en ese momento lo llegaron a llamar “estorbo“.

El regreso del Betis

Desde que regresó el futbol en España, el Betis de Guido Rodríguez no ha podido levantar. De seis partidos que han disputado, sólo han podido ganar uno y fue al Espanyol, el último clasificado de La Liga. El resto han sido un empate y cuatro derrotas.