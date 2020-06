“Es un héroe”: Los ‘aplausos’ al noble gesto de Marcus Rashford con los niños en Inglaterra

Este día sucedió algo histórico en Inglaterra. Tras haber publicado una carta en redes sociales donde pedía a la gente movilizarse y que llegara a ojos del gobierno británico, Marcus Rashford consiguió que no se cancelaran los apoyos a niños vulnerables y se les siguiera dando comida gratuita, hecho que ha sido aplaudido en todo el mundo y que ha generado un sinfín de reacciones.

En redes sociales y seguramente en toda Inglaterra, Marcus Rashford ya es considerado un héroe y es que hizo algo que quizá no es del todo habitual, pues utilizó su perfil como futbolista profesional para cambiar una situación grave de su país, preocupándose por los demás, quienes necesitan de apoyo y logró la victoria.

Los apoyos a los niños vulnerables seguirán vigentes por 6 semanas, que es el tiempo que duran las vacaciones de verano, por lo que haciendo uso de un fondo de 120 millones de euros, muchos niños seguirán comiendo de forma gratuita gracias a Marcus Rashford.

Los elogios, aplausos y comentarios positivos para el jugador del Manchester United no dejan de aparecer y es que el inglés ha conseguido algo que todos esperaban pero no sabían cómo hacerlo.

Rashford confesó un par de anécdotas donde él mismo vivió en carne propia lo que es no tener nada para comer; viendo a su madre trabajar todo el día, sufriendo para llevar algo a su casa y luchando por sacarlo adelante, por lo que es por ello que luchó hasta que consiguió doblegar al gobierno británico.

Las reacciones a este hecho donde estuvo involucrado Marcus Rashford no se hicieron esperar y es un héroe honorario. Miles de niños agradecen que existan personas como él y a continuación veremos los mejores mensajes de cara a este noble gesto.

A hero. An inspiration. One of our own.

— Manchester United (@ManUtd) June 16, 2020