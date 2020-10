Tal parece que las decisiones polémicas están a la orden del día en el FC Barcelona y es que no sólo no llegaron los anhelados fichajes de Eric García y Memphis Depay, sino que ahora tenemos la novedad de que Martín Braithwaite heredó el ‘9’ de Luis Suárez y sí, la afición no está feliz.

Luis Suárez partió hace unos días al Atlético de Madrid como uno de los grandes bombazos de este mercado de fichajes. Se sabía que el ‘9’ no iba a ser retirado y le sería otorgado a otro jugador… donde la primera opción para portarlo era Memphis Depay y no Martín Braithwaite.

Este día, a través de su cuenta oficial de Twitter, el FC Barcelona lanzó un post donde revela el dorsal que utilizará cada jugador y aunque todo parecía normal, la polémica se desató al ver que Braithwaite tenía el ‘9‘.

Our 2020/21 first team squad numbers are set! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/MeFcJPDyN8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2020

La afición atacó con todo al FC Barcelona y es que consideraron que no había una idea clara para llevar al club así como que todo lo estaban haciendo al ‘aventón’, por lo que llevaron una buena dosis de críticas, ofensas y muchos ‘dardos’ a la gestión de Bartomeu.

Los fans del Real Madrid entraron en esta polémica y se rieron un poco del Barcelona, pues se les hizo increíble que la directiva le diera el ‘9’ a Braithwaite… pero ellos también terminaron ‘hundidos’, pues les recordaron cuando los ‘Merengues’ le dieron el ‘7’ a Mariano.

Pese a todo esto, Braithwaite será el nuevo ‘9’ del FC Barcelona, no hay nada más que hacer. Aquí hemos reunido las mejores reacciones a este suceso, pues una vez más el cuadro ‘Culé’ se ha ganado una serie de ataques sin igual.

Así reaccionó la afición del Barcelona a Braithwaite como nuevo ‘9’

los que se ríen de Braithwaite con el número 9, igual no se acuerdan de esto pic.twitter.com/AV2TG7nmZF — Marc Beya (@marquiten6) October 6, 2020

⚠️🔵🔴 Braithwaite lucirá el dorsal ‘9’ del Barça. Si se lo dicen hace un año, no se lo cree… #fcblive pic.twitter.com/gD8CPw3vyu — Albert Rogé (@albert_roge) October 6, 2020

Braithwaite se queda el 9. Vivimos en una simulación. https://t.co/kVv5sUzVhg — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 6, 2020

Los culés al ver que el 9 del Barça ha pasado de llevarlo Suárez a Braithwaite. pic.twitter.com/bM6UF6EMgR — Deportes Cuatro (@HoyEnDeportes4_) October 6, 2020

Los 9 del BARÇA 2000-2020 ✅ KLUIVERT

✅ ETO’O

✅ IBRAHIMOVIC

✅ ALEXIS SÁNCHEZ

✅ LUIS SUÁREZ Y el nuevo 9 del Barça es… 😅 MARTIN BRAITHWAITE ¡TERMINA YA 2020! pic.twitter.com/4k5nLH9rn7 — Guille Casquero (@GuilleCasquero) October 6, 2020

Braithwaite llevará el 9 en la camiseta… no tengo nada en contra del jugador pero … es patético — FCB (@memesbarcelona) October 6, 2020

La crítica por la decadencia del dorsal #9 no debe ir hacia Braithwaite, un tipo comprometido y ejemplar que hace lo que haríais todos. La crítica debe ir hacia el que ha tomado una mala decisión tras otra hasta llegar a octubre de 2020 sin haber atado a un relevo para Suárez. — Xavi V (@xavilovic) October 6, 2020

Nos reíamos de Mariano con el 7 de Cristiano Ronaldo y Braithwaite ha cogido el 9 de Luis Suárez. — Nacho Jiménez (@NachoJP_) October 6, 2020

Para que nos hagamos una idea: el 9 del Barça es Braithwaite. — G.Man (@gorkaerviti) October 5, 2020

Me parece una falta de respeto las burlas a Braithwaite por llevar el 9. El chaval, profesional íntegro, no tiene culpa de lo que costó ni de los incompetentes que dirigen el club. — Jesús Núñez (@JJ_NG81) October 6, 2020

El que menos culpa tiene de que Braithwaite sea el nueve del Barça es el propio Braithwaite. pic.twitter.com/Ez1m6LTCSQ — Lluís Bou Morera (@lluis7bou) October 6, 2020

Estos son los dorsales confirmados para la nueva temporada:

•Riqui Puig con la 12 🙌🏼

•Araújo con la 4

•Braithwaite con la 9 (jaja)

•Matheus Fernandes con la 19 pic.twitter.com/978Yc5C1oG — BarçaUY (@BarcaUY) October 6, 2020

Braithwaite haría más que Griezmann en este momento. — 🇭🇳La Futbolera •♬• (@LaFutboleraFCB) October 4, 2020

💣 El 9 es para… ¡Braithwaite! 😏 ¿A quién se lo hubieras dado? #️⃣ #LaLigaEnGol pic.twitter.com/4TnHyUieAR — GOL ⚽️ (@Gol) October 6, 2020

El nuevo ‘9’ del FC Barcelona. ¡El gran Martin Braithwaite!😂 pic.twitter.com/ojAkVKILIS — FAN10 (@SoyFan10) October 6, 2020

Un verdadero chiste que Braithwaite sea nuestro 9 — Ricardo Gómez Tagle (@rickygomeztagle) October 6, 2020

Si Braithwaite ha conseguido ser el 9 del Barça , tú puedes conseguir lo que quieras. — Tony (@TonyGR100) October 6, 2020

“Martin Braithwaite assume a camisa 9 depois da saída de Luis Suárez”. Torcedores do Barcelona: pic.twitter.com/GslnBkPlUj — Dinâmica de Jogo de 🏠 (@DinamicaDeJogo) October 6, 2020