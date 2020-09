La historia de Eden Hazard en el Real Madrid quedará marcada por las constantes lesiones del belga. El ‘7’ de los ‘merengues’ volvió a lesionarse y causará baja del equipo, al menos por las próximas tres semanas.

Real Madrid dio a conocer el parte médico de Eden Hazard, quien apenas se había integrado a los entrenamientos junto al resto de la plantilla. Los blancos revelaron que el belga sufrió una lesión muscular en la pierna derecha que lo dejará fuera entre tres y cuatro semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha. Pendiente de evolución“, dice el parte médico de los ‘merengues’.

La lesión de Hazard se presenta, otra vez, en el peor momento para él y para el Real Madrid. Por primera vez en la temporada, Eden había entrado en la convocatoria para disputar el partido que sostendrán ante el Real Valladolid pero no podrá estar.

En la corta pretemporada del Real Madrid, el trabajo de Eden Hazard se había enfocado en el tobillo derecho que había sido operado. Es por eso que se había perdido los primeros partidos del equipo de Zidane pero justo una semana antes, había recibido el ‘OK’ por parte del cuerpo médico.

La nueva lesión de Eden Hazard, por quien pagaron 160 millones de euros, hizo que la afición del Real Madrid explotara mediante redes sociales. Los seguidores ‘merengues’ comenzaron a comparar al belga con otros jugadores que no fueron lo que todos esperaban en el club, como Gareth Bale o Arjen Robben. Hasta recordatorio para Ousmane Dembélé hubo.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) September 30, 2020

No estoy de acuerdo en que Eden Hazard sea el nuevo Gareth Bale. Gareth Bale dejó picos de fútbol altísimos, cuatro goles en cinco finales de Copa de Europa, 14 títulos para el Real Madrid y 102 goles en 231 partidos. Eden Hazard aún no ha demostrado nada en el Santiago Bernabéu.

Comparan a Hazard con Kaka y me entra la risa. Kaka era una leyenda del fútbol cuando vino. Ganador de balón de oro. un absoluto crack. Hazard era un buen jugador que NO HA RENDIDO UNA MIERDA. Hasta Jesé hizo más por el Real Madrid que Hazard. Hasta MANOLITO ADEBAYOR.

Hazard lesionado pero no importa, tenemos a Vinicius. pic.twitter.com/M7VP2OD7B5

No importa cuando leas esto.

No te lo creo Hazard 😐 …. Vas a estar lesionado todas las temporadas no has logrado ni jugar 7 partidos seguidos 😐….

F por ti #QueremosAMbappe #HalaMadridYNadaMas pic.twitter.com/rXs7ylDxm1

— TheKingOfBro’s (@LifeForYouForev) September 30, 2020