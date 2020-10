La postura de Agnelli y los reclamos en Twitter: Las reacciones del caso Juventus-Napoli

La Serie A se encuentra en el ojo del huracán después del caso protagonizado por la Juventus y Napoli, que debían enfrentarse este domingo en Turín como parte de la actividad de la jornada 3, sin embargo, el equipo napolitano no se presentó al juego por recomendación de “Azienda Sanitaria Locale” (ASL) de la región de Campania, en la cual se ubica Nápoles.

La ASL pidió a los jugadores del Napoli mantenerse aislados en casa después de haber jugado la jornada pasada ante el Genova, que registró más 19 casos positivos de coronavirus. Hasta ahora, dos jugadores del Napoli resultaron contagiados, por lo cual el club avisó desde el sábado que por disposición de las autoridades sanitarias, no viajarían a Turín.

Pese a ello, la Serie A anunció el mismo sábado que el partido debía jugarse y la Juventus también confirmó que se presentaría al partido, lo cual cumplió hasta el punto en que presentó alineación. Después de esperar 45 minutos, oficialmente los tres puntos son para la Juve y Napoli es sancionado con un punto menos, aunque habrá apelación.

Ahora, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, reclama los tres puntos debido a que su equipo cumplió tanto con el reglamento de competencia como con el protocolo. Explicó que dos miembros del staff de la Juve también arrojaron positivo y el club resolvió bajo el protocolo establecido por la Serie A y avalado por el Ministerio de Salud de Italia, el cual establece el aislamiento.

Además, el protocolo indica que un equipo puede jugar un partido siempre y cuando tenga al menos 13 jugadores disponibles, entre ellos un portero, situación que se cumple en el Napoli.

La situación es que la ASL impidió el viaje del Napoli a Turín, y la ASL depende por completo del Ministerio de Salud de Italia, y es aquí donde Agenlli asegura que hay un cortocircuito, del cual su equipo no es culpable.

“Tenemos protocolos que son muy claros. Es previsible que tengas un caso de covid, en ese momento te apoyas en el protocolo: entras en aislamiento en una estructura acordada con la ASL y al hacerlo puedes entrenar y disputar un partido. No es una cuestión del sistema del futbol, se estudió el protocolo con el gobierno”, indicó según la Gazzetta dello Sport.

Confesó que el presidente del Napoli se puso en contacto con él para pedirle el aplazamiento del partido, sin embargo negó la petición, pero en “todas las industrias hay reglamentos y se deben cumplir… La ASL depende del Ministerio de Salud, el cortocircuito es interno, no externo. Prefiero ganar en el campo, siempre”, indicó.

Toda esta situación ha provocado una mala imagen a nivel global por parte de la Juventus, que es foco de críticas debido a la postura expresa desde el sábado y ratificada con hechos este domingo.

La Serie A también ha salido salpicada por respaldar a la Juventus y dar un mensaje sumamente cuestionable no sólo en Italia, sino a nivel global al darle prioridad a los intereses de la liga sobre los sanitarios en un país que fue sumamente golpeado por el coronavirus entre marzo y abril.

Ahora la liga deberá fijar un postura final y decidir si los puntos se quedan con la Juventus o el partido debe ser reprogramado.

