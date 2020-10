El Clásico Español no sólo nos ha dejado muy buenos goles y un par de récords para Ansu Fati, sino que la polémica se ha apoderado del momento. El penal que se marcó en contra del Barcelona sigue generando mucha polémica y es que personajes como Koeman, Zidane, Sergio Ramos e incluso el Betis, opinaron al respecto.

Si bien el Real Madrid ganó con justicia, más allá del penal que fue la ventaja para ellos (el 1-2 momentáneo), como se pensaba las reacciones no se hicieron esperar y el DT del Barcelona, Ronald Koeman, además de Zinedine Zidane y Sergio Ramos, hablaron al Respecto. Lo del Betis es un ‘comodín’.

¿Qué dijeron estos personajes acerca del penal en contra para el Barcelona?

En conferencia de prensa, luego del vibrante partido entre el Barcelona y Real Madrid, Koeman, Zidane y Sergio Ramos expresaron su punto de vista acerca de esta jugada, pues como era de esperarse, el DT de los ‘Culés’ acusa al VAR de siempre jugarles en contra mientras que los ‘Merengues’ dicen que estuvo bien marcado.

Ronald Koeman: “Para mí no es penalti. Llevamos cinco jornadas y el VAR sólo ha entrado en jugadas contra el Barca, nunca a favor. Ni el penalti de Messi contra el Sevilla, ni en dos jugadas de expulsión contra el Getafe… El VAR sólo entra en nuestra contra. Al final hablé con el árbitro para decirle que ojalá me puedan explicar algún día cómo funciona el tema del VAR”, comentó.

Zinedine Zidane: “Hay un árbitro que fue a ver la jugada y pitó penalti. Nunca hablo de los árbitros. Ha visto la jugada y pitó, nada más. Es un trabajo complicado y no voy a empezar hoy a hablar de los árbitros. Hemos hecho un gran partido y hay que pensar en nuestra victoria, que es merecida, creo”, dijo el DT del Real Madrid sobre la jugada en contra del Barcelona.

Sergio Ramos: “Son marcajes que van al límite y la jugada del penalti es clarísima. Me agarra cuando voy a intentar saltar y es bastante claro. Juzgar al árbitro por una acción tan clara es injusto. El penalti ha sido justo y después con el 1-2 no metimos el culo atrás, aprovechamos el bajón anímico que tuvieron ellos para ir a buscar el tercer gol y no defender el resultado”, dijo sobre su gol de penal al Barcelona.

El Betis también entró en esta polémica

No es muy habitual que suceda pero el Real Betis también entró en la polémica sobre el penal en contra al Barcelona, pues ellos sufrieron una jugada similar en contra pero no les marcaron la pena máxima.

A través de su cuenta de Twitter, el Betis publicó dos fotos; una donde a uno de sus jugadores lo toman de la camiseta pero no les dieron penal a favor y la otra con Sergio Ramos y Lenglet en el Barcelona vs Real Madrid, añadiendo un par de emojis haciendo alusión a la disparidad en cuanto a la marcación de las jugadas.