¡Vuelve D10s! Así reaccionó la afición por el regreso de Messi a las canchas

El regreso del futbol en Europa ha sido un alivio tremendo para todos los aficionados del deporte que soportamos meses y meses sin actividad en la cancha. Si bien La Liga Española ha traído mucha emoción tras volver, los aficionados están concentrados en un hombre y es que Lionel Messi volverá a jugar luego de casi 3 meses y buscará romper un par de récords, por lo que en Twitter explotaron de felicidad, ya querían verlo de nuevo y esperan que ‘debute’ con goles ante el Mallorca.

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y también de los más seguidos. Para bien o para mal, siempre está siendo observado para ver qué hace dentro del terreno de juego.

En este encuentro ante el Mallorca se espera verlo en un gran momento pues pese a que la cuarentena lo privó de entrenar como normalmente lo hacía, es considerado un ‘fuera de serie’, por lo que no parece importar las condiciones, quieren verlo celebrar un gol.

Los fanáticos de Messi saben que este sábado no es un día cualquiera, pues hoy vuelven a ver a uno de los más grandes ídolos dentro del futbol, por lo que las reacciones debido a su regreso a la cancha no se hicieron esperar y vaya que algunas son bastante divertidas.

El Barcelona busca seguir de líder en España, quieren terminar con el título en unas semanas y no dejar de sumar puntos es lo ideal, por lo que ya veremos cómo les va en este encuentro. Lionel Messi tiene un buen reto en su primer partido tras la cuarentena y los fans lo saben, por ello aquí les dejamos las mejores reacciones del regreso de ‘D10s’ a la cancha.

Did you know Lionel Messi is Left footed and Right handed?

Alien for a reason. pic.twitter.com/BgZEnGLkyI

