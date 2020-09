Parece que el descontento entre el FC Barcelona y Lionel Messi ha llegado totalmente a su fin y es que el argentino fue el protagonista en el anuncio del tercer uniforme de los ‘Culés’… mismo que no fue del agrado de los aficionados, pues le llovieron críticas por dos motivos: Su diseño “tan feo” y que no supieron hacer un buen Photoshop.

El FC Barcelona se está preparando de cara a la temporada 2020-21 de La Liga Española y como suele suceder cada año presentaron sus nuevos uniformes. Su tercer equipación no tuvo la aprobación que se esperaba y es que aunque no se ve mal, los fanáticos del club le encontraron muchos detalles.

El tercer uniforme del Barcelona tiene un diseño un tanto inusual y es que aunque el club ya había utilizado colores extravagantes, ahora quisieron darle un giro distinto.

La camiseta, modelada por Lionel Messi, es de color rosa en su gran mayoría; en las mangas tiene el borde de color negro con una raya en verde agua, mismo que se repite en el contorno del cuello. En el centro de la camiseta, podemos ver a los patrocinadores del Barcelona en color negro y el escudo fue modificado, pues ya no tiene los colores tradicionales, sino que ahora es verde agua en el centro y con el contorno en negro.

Las críticas al tercer uniforme se basaron justamente en el diseño y color del uniforme, pues no se parece a lo que habían estrenado con anterioridad, además de que si ponemos atención, los brazos y cara de Messi se ven un tanto extraños, pues se nota que es un montaje… pero uno medio malo.

Los fans detectaron que en la oreja de Messi se nota un muy mal recorte del argentino, pues los bordes de la misma están disparejos, además de que se nota ‘como colorearon el cuello del argentino’, siendo el blanco de las críticas y por el que argumentaron que ellos podrían haber hecho un trabajo mejor.

Más reacciones al uniforme del Barcelona

