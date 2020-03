Así reaccionó el mundo del deporte al aplazamiento de Tokio 2020

Oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados para disputarse un año después y el mundo del deporte reaccionó de forma positiva.

La titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, se manifestó de inmediato en redes sociales. La exatleta olímpica dijo, mediante redes sociales, que lo principal es la salud. Es por eso que buscará que el equipo mexicano esté en las mejores condiciones.

Por su parte, la Federación Mundial de Atletismo aplaudió la decisión y dijo que ya está trabajando en las nuevas fechas para llevar a cabo el Campeonato Mundial.

“Aceleraremos nuestra revisión actual del sistema de clasificación olímpica, en cooperación con el COI, y publicaremos cualquier cambio lo antes posible para que los atletas sepan dónde están parados“, publicó la Federación.

En la misma línea, dijo que la decisión de mover Tokio 2020 por un año, le dará la mayor de las seguridades a todos los que formarán parte de la justa olímpica.

“Es lo que los atletas quieren y creemos que esta decisión les dará a todos los atletas, técnicos y voluntarios un respiro y seguridad en estos tiempos sin precedentes e inciertos“, agregó.

La directora ejecutiva de la delegación de Estados Unidos, Sarah Hirshland, envió una carta a todos los atletas del país. Anteriormente, habían votado a favor de que se aplazara Tokio 2020.

“A pesar del sentimiento de eventualidad que muchos percibíamos antes de este momento, mi corazón se rompe por ti, por tus compañeros atletas de todo el mundo, por nuestros amigos en Tokio 2020, por la gente de Japón y por todos los afectados por esta pandemia global“, dice la carta.

A letter from @USOPC_CEO Sarah Hirshland to #TeamUSA athletes regarding the postponement of the Tokyo 2020 Games.

— Team USA (@TeamUSA) March 24, 2020