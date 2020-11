“E1ERN0”: Así reaccionó el mundo a la muerte de Diego Armando Maradona

La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona conmocionó a todo el mundo. El exjugador falleció a los 60 años de edad debido a un paro respiratorio en su casa de Tigre, donde se encontraba recuperándose tras una operación por un coágulo en el cerebro.

Diversos medios reportaron la muerte del astro argentino, quien será recordado como uno de los mejores jugadores del mundo en toda la historia. Por más que los años pasaban, no dejaba de estar en un pedestal al que se subieron muy pocos futbolistas.

La partida de Diego Armando Maradona deja un hueco tremendo en el deporte y en todo el mundo. Su figura fue tan grande que trascendió el futbol y fue más allá, hasta la música, el cine y muchas cosas más.

Al momento de hacerse oficial la muerte de Diego Armando Maradona, las redes sociales se volcaron en mensajes para el argentino. Algunos de incredulidad y otros agradeciendo el legado que dejó el argentino, dentro y fuera de las canchas.

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️

AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2

— Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020