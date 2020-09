Cuando hablas de historia en la NFL, es imposible dejar fuera a Bill Belichick. El head coach de los Patriots hizo explotar Twitter con memes y reacciones debido a su apariencia en conferencia de prensa. Misma que no deja lugar a dudas sobre la dedicación que tiene día a día.

Los Patriots perdieron dramáticamente en la Semana 2 de la NFL ante los Seahawks, cuando Cam Newton falló en su intento por meter el balón a las diagonales con acarreo de una yarda. El siguiente rival de New England es Las Vegas Raiders.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Ver en YouTube

Los Raiders derrotaron a los New Orleans Saints en el debut de Las Vegas en la NFL. Por ello, Belichick le ha dedicado más horas de estudio al rival que a su descanso y así lo dejó ver con su apariencia en conferencia de prensa.

Belichick salió a dar declaraciones en la conferencia de prensa con un look muy desarreglado. El cabello despeinado y la playera rota. Más allá de la dedicación que demuestra, Twitter no se hizo esperar con reacciones de todo tipo. Unas a favor y otras en contra porque algo es claro: el head coach de los Patriots puede vestirse como quiera.

¿Lo atacó un oso? 😂

Bill Belichick was apparently mauled by a bear on his way into work this morning pic.twitter.com/rVsd0zomJQ — Barstool Sports (@barstoolsports) September 23, 2020

Bill Belichick legitimately looks like he lives under a bridge and eats baked beans in a can over a garbage fire for dinner every night pic.twitter.com/HZNVxAjjvd — KFC (@KFCBarstool) September 23, 2020

El 2020 // yo tratando de asimilarlo como “Bill Belichick” pic.twitter.com/eaII6kRX0K — rookie92 (@Diazepamazapan) September 23, 2020

“Dress not for the job you have, dress for the job you want.”

So what job does Bill Belichick want? pic.twitter.com/UELHyaGOOU — ProFootballTalk (@ProFootballTalk) September 23, 2020

Ustedes comprándose ropa para sus “juntas” de Zoom y Bill Belichick… pic.twitter.com/aJ6x5ccHfh — Thelonious ʞund (@Jazzildo) September 23, 2020

Si el 2020 fuera una persona, sería “Bill Belichick” pic.twitter.com/jk7yLx3kXm — Gibrán Dragonné 🐉 (@GibranDragonne) September 23, 2020

Oigan. No se burlen de Bill Belichick. Esa es la ropa que te dan cuando sales de la Matrix. Es bien sabido. pic.twitter.com/Pyh34NqXbK — Dr. Benton Quest (@saishaddai) September 23, 2020

Como cuando haces Home Office y ya te vale lo que traigas puesto para el zoom. 😂😂 Grande Bill Belichick pic.twitter.com/WwgIZFc5KC — Alfredo Morales 🐺 (@LoboMorales_) September 23, 2020

Bill Belichick is The High Sparrow in Game of Thrones. 😂 pic.twitter.com/QKa90LUWPJ — Fake SportsCenter (@FakeSportsCentr) September 23, 2020

Coopera para una playera ¿o qué?

Así lució Bill Belichick en la rueda de prensa virtual esta mañana 👔 ¿Seguirá soñando con Russell Wilson? pic.twitter.com/7EQeDOWEHc — GolDeCampo (@Goldecampo) September 23, 2020

Bill Belichick parece qué pasó toda la noche pintando su casa.

Su apariencia no es buena para una rueda de prensa, pero es tan Bueno en su trabajo que nadie le dice nada de su vestimenta. pic.twitter.com/tpYy6i4RTS — Ariel Velázquez (@mellaman_ariel) September 23, 2020

Que loco pensar que Bill Belichick y Cam Newton están en el mismo equipo. Dos formas de vestir muy diferentes… PERO MUY DIFERENTES. pic.twitter.com/Iyf7GK0CBW — DK Rapaz ⭐️⭐️ (@AveRapaz1992) September 23, 2020

Bill Belichick me recuerda cuando me da cruda después de una peda tranqui pic.twitter.com/LRhD3SHXyg — Lechu ♠ (@darhtlechu) September 23, 2020