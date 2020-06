El divertido TikTok de Rubén Omar Romano con su nieta que se hizo viral

Con la cuarentena aún en marcha y sin mucho que hacer en casa, más y más personas caen en la ‘fiebre de TikTok’, siendo que no importa si eres ‘chico o grande’, la diversión de hacer estos videos no para y personajes del deporte no han quedado exentos. Esta vez fue turno de Rubén Omar Romano de adentrarse a esta app y es que subió un video bailando con su nieta, mismo que dice lo hizo ‘para darle gusto’ pero eso no impidió que se hiciera viral.

Sin duda alguna uno de los momentos que ha marcado esta cuarentena es el uno de TikTok, una app que cobró gran relevancia y que es la moda del momento. Así como lo hizo Ricardo La Volpe hace unas semanas, Rubén Omar Romano se subió al ‘tren’ y subió un divertido video, mismo que generó gran cantidad de reacciones y comentarios.

En este video se ve a Rubén Omar Romano bailar con su nieta ‘Blinding Lights’, canción de The Weeknd, misma donde hacen un par de pasos, donde el como que no quería participar pero al final se volvió viral.

La pandemia me está volviendo loco, por darle el gusto a mi nieta me convenció de hacer un Tik Tok, no lo hice nada mal o cómo ven ja ja ja ja ja 😂😂😂😂 pic.twitter.com/uK4WjhyUWL — Rubén Romano Oficial (@RubenRomanoDT) June 30, 2020

Rubén Omar Romano publicó en su cuenta de Twitter: “La pandemia me está volviendo loco, por darle el gusto a mi nieta me convenció de hacer un Tik Tok, no lo hice nada mal o cómo ven ja ja ja ja ja”.

Este video ha tenido hasta este momento poco más de 120 mil reproducciones, ha obtenido más de 5 mil 700 me gusta y muchas cuentas lo han compartido.

Las reacciones al video de Rubén Omar Romano

Como en todo video, momento o noticia, hubieron opiniones divididas y es que hubo quien se divirtió con el video de Rubén Omar Romano, quien le aplaudió por convivir con su nieta… y quien lo criticó por la casa en donde estaba, pues como se aprecia es bastante lujosa, hecho que no pasó desapercibido y tuvo algo de ‘hate’.

Que casita mira por dirigir a puro equipo segundón y sin ser campeón , es buen negocio el fútbol — Oscar de la U de NL (@OscarAl76644731) June 30, 2020

Jajaja… con una pinché casota alberca y toda la madre, y te estas volviendo loco? No mames. — ABC (@theyankee_1) June 30, 2020

Jajajajajaja… No tú no.. Jajajajaj. Los nietos, esa alegría que te puede parar de cabeza. Abrazo Rubén — Raul Sarmiento (@raulsarmiento) June 30, 2020

Que bueno que no está Matías Vuoso, si no te jode el vídeo !! — PechU (@LaBes7ia) June 30, 2020

Al menos hiciste menos el oso aquí que dirigiendo al Atlas. — Charmel 초 (@Charmel__) June 30, 2020

Grande viejo — luigideluca (@luigide61394083) June 30, 2020

Jajajaja si la nieta claro, ahí se ve que usted es el que organizo todo la coreografía jajaja. Saludos Don Rubén — Chamagol (@ducksquad89) June 30, 2020

disfrute sus nietos….saludos desde Honduras — Remled1977/2020 (@delmer1977) June 30, 2020

Estás joven para ser abuelo. Saludos che 🙋🏻‍♂️🇦🇷 — Víctor H. Mora Mtz. (@victorhmora1) June 30, 2020