En sólo tres años, la liga española habría perdido a tres de los jugadores más importantes de la actualidad: Neymar (2017), Cristiano Ronaldo (2018) y este año apunta a que Lionel Messi deje los colores del Barcelona.

El “abandono” de Messi no sólo es un golpe fuerte para La Liga y para el Barcelona, sino también para el Real Madrid, con el cual el argentino tiene un amplio historial como rival, por lo cual los ‘merengues’ guardan un odio deportivo hacia el ‘10’, aunque ahora que está en la puerta de salida, el madridismo se ha expresado al respecto.

Sergio Ramos

El capitán del equipo blanco ha protagonizado una rivalidad encendida con Messi. El zaguero ha surtido al argentino con una amplia gama de faltas que van desde las más discretas hasta las más descaradas, aunque también Ramos ha sufrido con jugadas que han quedado grabadas en la historia de los clásicos.

“Debemos estar al margen. Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si la manera es la mejor. Para el futbol español, para el Barcelona y para nosotros nos gustaría que siguiera. Hace mejor la Liga, a su equipo y más bonitos los clásicos”, comentó en conferencia de prensa.

Toni Kroos

El mediocampista alemán fue cuestionado sobre si Messi pudiera llegar al Real Madrid, lo cual ve imposible, más allá de que la cláusula de salida del argentino prohíbe fichar con cualquier otro equipo español. De cualquier manera dijo en el podcast que tiene con su hermano, que no lo echará de menos en los clásicos.

“No lo creo (ir al Madrid), tienes que tener cojones para eso. Yo no estaré triste si Messi se va. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el arma total del Barcelona. No lo lamentaríamos demasiado si se va”, dijo el teutón, de acuerdo con Marca.

Hugo Sánchez

Nadie tan madridista en México como el ‘Pentapichichi’. Nadie sabe tanto del futbol español como el ‘Macho’, quien consideró que la salida de Messi impactará al futbol ibérico en audiencia, mientras que la Premier League, se beneficiaría a nivel mercadológico si se concreta su traspaso al Manchester City.

“La salida de Messi va a ser un daño tremendo y aunque diga que sin Messi La Liga va a ser lo mismo, no. Me gustaría que cuando acaben los contratos de cuatro años, cuando sepan que no está Messi, Neymar o Cristiano va a tener una gran bajada. La liga inglesa va a ser la más vista si llega Messi”, dijo Hugo Sánchez en Futbol Picante.

Jorge Valdano

Tan madridista y tan argentino. Valdano tiene al Madrid tatuado tras su paso como jugador, director técnico y directivo, pero también se ha caracterizado por elogios a Messi como si fuera del Barça. “El mejor jugador del mundo es Messi, y el segundo es Messi lesionado”, dijo alguna vez.

Aseguró que el Barcelona debe hacerse a la idea de una vez por todas que perderá a Messi y de hecho, el ‘10’ ya se fue.

“O se va a otro club o a su casa, pero ya se fue del Barcelona. Estoy totalmente convencido, no tengo ninguna duda. Cuanto antes asuma el Barcelona que va a perder al mejor jugador de su historia, antes podrá centrarse en la reconstrucción”, comentó en El Transistor.