Hasta el final: Checa el tráiler de la nueva serie del Real Madrid en Apple TV+

La grandeza del Real Madrid se formó a través de sus campeonatos, leyendas y hazañas. Algunos episodios de su historia parecen haber salido de un guión escrito por los mejores directores y ahora podremos ver algo parecido porque el club llega a Apple TV+.

Esta plataforma anunció el estreno de la serie ‘Real Madrid: Until The End’ con la participación de uno de los Galácticos: David Beckham. El exfutbolista inglés presentará un contenido de 3 partes que nos mostrará el detrás de cámaras de la temporada 2021-22.

‘Real Madrid: Until The End’ llega a Apple TV+ este 2023 / Foto: Apple TV+

Se trata un año inolvidable para el Real Madrid y sus aficionados, pues ganaron LaLiga, la Supercopa de España y su decimocuarta Champions League. Lo que parece una auténtica montaña rusa se podría resumir en lo impensable… pero así es este equipo.

La mística merengue nos lleva a pensar que lo imposible es posible. No importa si van perdiendo y la cuesta parece muy inclinada, los futbolistas saben que pueden lograrlo; si no nos creen, pueden preguntarle al Liverpool, porque ya lo comprobaron en 2023.

Y hablando de 2023, ya no falta mucho para que disfrutemos de ‘Real Madrid: Until The End’. La serie llegará a Apple TV+ el próximo viernes 10 de marzo, de cara a la vuelta de los octavos de final en la Champions League.

Getty Images

Las hazañas en Champions, protagonistas en la nueva serie del Real Madrid

David Beckham le da voz al tráiler y a la historia en ‘Real Madrid: Until The End’. En poco menos de un minuto, Apple TV+ nos recuerda momentos que hicieron vibrar a millones. Las victorias ante PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool serán el hilo a seguir de un año espectacular.

“Nunca puedes dar al Madrid por muerto“, dice Luka Modric. Tal vez sea un error que muchos han cometido en diferentes momentos de la historia. Pero no podemos negar que el Real Madrid es uno de los gigantes en el futbol y es lo que esta serie quiere destacar.