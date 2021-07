La realeza, crossovers y espontáneo: Lo que no se vio de la Final de la Eurocopa 2020

Después de un mes con futbol de lujo, partidos emocionantes y momentos cardiacos, la Eurocopa 2020 llegó a su fin con la Final entre Inglaterra e Italia. El mítico Wembley lució prácticamente lleno para recibir a ambas selecciones y terminó la noche con la coronación de los italianos.

Sin embargo, desde las horas antes y hasta el silbatazo final, hubo momentos alternos a lo deportivo. Desde crossovers entre futbolistas con actores y políticos, un espontáneo en la cancha y mucho más.

A pesar de que el ambiente comenzó como una fiesta y con miles de desconocidos convertidos en una misma familia, la situación cambió horas más tarde. Los accesos a Wembley se llenaron y no solo gracias a la gente que compró entradas, pues muchos aficionados intentaron dar portazo y colarse.

Mientras algunos cumplieron el objetivo en los primeros filtros, otros no corrieron con la misma suerte y se llevaron una buena tunda por parte del personal de seguridad.

Mientras tanto, los que sí lograron superar los filtros de seguridad tuvieron que correr para no ser detenidos por la policía. Desafortunadamente, se calculó que los “colados” fueron cientos de aficionados y en lugar de cumplir con el 75 por ciento de capacidad, Wembley lució más lleno.

It appears the breach was more serious than anyone thought. Numbers that broke through at least in the hundreds. pic.twitter.com/qM1ngYzyI8

— tariq panja (@tariqpanja) July 11, 2021