Recomiendan a Cristiano Ronaldo fichar... ¡con el Wolves!

La salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus se ha vuelto el tema de cada día. Ahora le han recomendado al delantero regresar a Inglaterra pero no para jugar en el Manchester United como ya se había mencionado, sino para fichar con el Wolves.

Troy Deeney, delantero del Watford que se fue a la Championship el año pasado, habló del futuro de Cristiano Ronaldo. El atacante aseguró que la llegada de ‘CR7’ a el Wolves sería un tanto conveniente para él, debido a la cantidad de portugueses que hay en el equipo.

🇵🇹 “I’d more look at a club like Wolves with the Portuguese connection.”

💰 “I’d be surprised if the Top 10 in the #PL weren’t signing him.”

Troy Deeney on Cristiano Ronaldo’s future 💪

Where do you think Cristiano should go next? 🤔 pic.twitter.com/kfYSdNBDdK

— talkSPORT (@talkSPORT) November 11, 2020