Los Cincinnati Bengals han tenido un inicio complicado en la temporada de la NFL pero en esta semana 4 han dado un gran partido. De la mano del novato Joe Burrow, obtuvieron su primera victoria, donde además de este registro, hay un par de elementos que hay que destacar, pues la joven promesa realizó 300 yardas y no es el primer juego en que lo logra, por lo que ya tiene un registro histórico.

Los Jacksonville Jaguars fueron el rival de los Bengals este día y vaya que los pusieron en serios aprietos, pues al menos en los primeros dos cuartos su dominio fue bastante claro aunque no definitivo, pues Joe Burrow y compañía tendrían un gran regreso.

Quien fuera la primera selección del Draft 2020 de la NFL, aportó mucho en lo colectivo para sacar su primera victoria de la temporada, pues tras iniciar el tercer cuarto, se fueron con todo en ataque y lograron las anotaciones necesarias para ganar y con cómoda ventaja; 33-25 fue el marcador final.

Como ya se hizo mención, Joe Burrow alcanzó las 300 yardas en este partido con los Bengals y con ello ya puso su nombre en el libro de la historia de la NFL, pues es el primer novato en alcanzar esta cifra (o más) en tres partidos consecutivos, por lo que en esta semana 4 ya tiene una victoria y un récord.

.@Bengals rookie QB Joe Burrow (@JoeyB) passed for 300 yards today in his first career victory.

He becomes the first rookie with 300+ passing yards in three consecutive games in @NFL history. pic.twitter.com/BSwzdYjlzF

— NFL345 (@NFL345) October 4, 2020