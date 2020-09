El primer Monday Night Football de la temporada 2020 de la NFL tuvo como protagonistas a los Steelers y los Giants. Un duelo que significó el regreso de Ben Roethlisberger tras una larga ausencia por una lesión en el codo.

Los Steelers vaya que lo necesitaban y el veterano mariscal de campo dio una muestra de la magia que aún tiene apenas en la Semana 1 de la NFL.. Lanzó tres pases de anotación que lo metieron en los libros de historia y que guiaron la primera victoria de Pittsburgh en la temporada.

El ‘Big Ben‘ regresó tras 14 partidos de ausencia para rozar las 300 yardas y para demostrar que es el único que puede llevar a los Steelers con seguridad en la temporada 2020 de la NFL.

Sin embargo también consiguió otro récord. Sí, otro récord en la historia de Ben Roethlisberger dentro de la NFL y que tiene que ver con Eli Manning, el mariscal de campo retirado hace poco pero que fue seleccionado en el mismo Draft que el ‘Big Ben’.

En el último cuarto del Monday Night Football, Ben Roethlisberger lanzó un pase de 8 yardas para Smith-Schuster no sólo para sentenciar la victoria de los Steelers sobre los Giants, sino para meter a la historia al ‘Big Ben’.

Ese fue el pase de anotación número 366 para Ben Roethlisberger en su historia dentro de la NFL. Los mismos que consiguió Eli Manning en su paso por los emparrillados y que lo tenían en el octavo lugar de la lista histórica.

