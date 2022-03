Checo, Hamilton y Alonso: 10 récords que se podrían romper en la Fórmula 1 durante 2022

La Fórmula 1 es un deporte muy emocionante, pero que también vive de las estadísticas. Pilotos como Lewis Hamilton, Michael Schumacher y Ayrton Senna son leyendas en la pista y también reyes de los números. Por ello, te contamos qué récords y marcas se podrían romper durante 2022, porque hay de sobra.

La llegada de Checo Pérez a Red Bull abrió las posibilidades de que el mexicano destacara en la Fórmula 1. Y las estadísticas no mienten, ya que 2021 representó su mejor temporada en esta categoría; ahora, con un año de experiencia en el equipo y mayor adaptación, podríamos ver nuevas cifras récord en lo personal.

Hasta este año Checo presume 190 puntos y un cuarto lugar en el campeonato de pilotos, producto de 5 podios (su mayor número en una temporada) que incluyen una victoria.

Max Verstappen frustró la oportunidad de que Lewis Hamilton ganara su octavo campeonato de pilotos en 2021 y este año representa una nueva ventana. El británico está empatado con Michael Schumacher con siete títulos cada uno, pero ya no sabemos qué tan sencillo o complicado será despegarse.

Luego de lo visto la temporada anterior y con los primeros indicios de 2022, todo apunta a que Mercedes tiene varios aspectos por corregir. Pilotos como Sainz y el mismo Verstappen dicen que no les creen esa versión; sin embargo, será clave en este posible récord.

Fernando Alonso es un histórico de España en la Fórmula 1 y su legado podría incrementar próximamente. En este momento, el récord de mayor tiempo entre victorias es de Riccardo Patrese con seis años y 211 días; es decir, ese lapso pasó entre su P1 en el GP de Italia en 1983 y la de San Marino en 1990.

Si Alonso logra subir a lo más alto de podio en 2022, dejará una nueva marca. Su última victoria data del 12 de mayo de 2013, lo cual representaría 8 años, 10 meses y 8 días el domingo 20 de marzo. En caso de no lograrse el resultado, la cuenta seguiría.

Los nombres de Hamilton y Schumacher son imprescindibles si hablamos de historia en la Fórmula 1. El alemán corrió 179 carreras con Ferrari, lo cual representa la mayor cantidad para cualquier piloto con un mismo constructor. La marca del británico ya luce muy cercana, pues tiene 177 con Mercedes y seguramente incrementará el número durante 2022.

Kimi Raikkonen se despidió de la Fórmula 1 al terminar 2021, pero dejó un gran legado. El finlandés es el piloto con más apariciones en Grandes Premios, así como el que tiene más vueltas corridas y más carreras terminadas.

Fernando Alonso podría dejar atrás las 349 participaciones de Kimi, pues tiene 333 y por supuesto, apunta a terminar esta temporada. El récord de vueltas también podría ser superado, ya que quedó fijo en 18 mil 621 y el español tiene 18 mil 035. En cuanto a carreras terminadas, ‘The Ice Man’ se fue con 278 y mientras Alonso tiene 265, Hamilton acecha con 260.

#OnThisDay in 2007 🗓

Lewis Hamilton made a stunning start to his F1 career 🥉

Kimi Raikkonen won his first race for Ferrari 🏆#F1 pic.twitter.com/kg5dhIARkr

— Formula 1 (@F1) March 18, 2022