Una nueva temporada está por comenzar para Raúl Jiménez. No se fue a la Juventus ni al Manchester United y se presentará con los Wolves por tercer año, buscando mantenerse como el ídolo de la afición del club y también de la mexicana.

La presentación de los Wolves será como visitantes ante el Sheffield United. Nuno Espirito Santo recientemente renovó su contrato con el equipo y ellos ficharon a la “competencia” de Raúl Jiménez con Fábio Silva, un joven delantero que llegó procedente del Porto.

