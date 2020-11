Récords y victorias: Así fue el primer año de Joe Burrow en la NFL

La lesión de Joe Burrow es una pésima noticia para toda la NFL. El novato quarterback de los Cincinnati Bengals se perderá el resto de la temporada, luego de haber salido lesionado en la derrota de su equipo ante Washington Football Team. Acá te dejamos el video.

Chase Young fue el encargado de lesionar a Joe Burrow, quien salió en camilla y de inmediato confirmó que se perderá el resto de la temporada. Con un mensaje en redes sociales, agradeció el cariño que recibió y dijo que lo veríamos hasta el próximo año.

Thanks for all the love. Can’t get rid of me that easy. See ya next year✊ — Joey Burrow (@JoeyB) November 22, 2020

La temporada de los Bengals podríamos decir que también terminó. Joe Burrow había sido el encargado de darle competitividad a la franquicia de Cincinnati y ahora sin él, Ryan Finley tomará los controles de la ofensiva.

Burrow fue el pick número 1 del Draft 2020 y en los diez partidos que jugó, demostró por qué se merecía tal reconocimiento. Hizo historia con los Bengals y como novato. Por eso acá vamos a repasar el primer año del mariscal de campo como jugador de la NFL.

El récord de 300 yardas

El debut de Joe Burrow con los Bengals fue un tanto atropellado. Su pateador falló a la hora buena para frenar la que hubiera sido su primera victoria en la NFL y de hecho fue el partido más “flojo” para el ganador del Trofeo Heisman.

A partir de entonces, Joe Burrow consiguió 300 yardas o más en cada uno de sus siguientes tres partidos. Lo hizo ante los Cleveland Browns, donde perdieron 35-30, ante las Philadelphia Eagles donde con todo y tiempo extra empataron, y ante los Jacksonville Jaguars, donde consiguió su primer triunfo.

Eso lo llevó a ser el primer novato de la historia que lanza para 300 yardas o más en tres partidos consecutivos. Los Ravens frenaron la racha en un partido donde sólo le permitieron tres puntos a los Bengals. Después lo volvió a conseguir ante los Colts de Indianápolis y una vez más ante los Browns, donde incluso superó las 400 yardas.

La lesión frenará a Joe Burrow y no podrá seguir haciendo historia. Fueron cinco partidos, de diez, en los que superó las 300 yardas. Andrew Luck, exquarterback de los Colts, fue el único que había logrado más con seis encuentros.

Today marks Joe Burrow’s 5th game with 300+ passing yards. The only rookie in NFL history with more such games, Andrew Luck with 6 back in 2012. pic.twitter.com/FOYi3AK4gJ — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 25, 2020

Los 91 pases completos

Al paso de tres partidos donde los Bengals se midieron a Chargers, Browns y Philadelphia, no pudo sumar su primera victoria pero sí un récord.

En esos tres encuentros, Joe Burrow completó 91 pases. Esa cantidad fue la primera lograda por un mariscal de campo novato en sus primeros tres partidos de la NFL. Al paso de las primeras cuatro semanas, sólo tenía una intercepción y cambio cinco pases de anotación.

.@Bengals QB Joe Burrow’s (@JoeyB) 91 completions are the most by a player through his first three career games in @NFL history. pic.twitter.com/3LCdL172Nd — NFL345 (@NFL345) September 27, 2020

60 o más intentos

Eso no fue todo para Joe Burrow. El mariscal de campo de los Bengals ya había hecho historia apenas en la Semana 2 de la NFL. En un horario prime como es jueves por la noche, se lució ante los Cleveland Browns, más allá de que perdieron el partido.

Completó 37 pases de 61 intentos para lograr 316 yardas y tres pases de anotación. Esos 61 intentos lo colocaron con la segunda mejor cantidad para un novato. Hasta ahora el que más lo ha intentado es Chris Weinke con 63.

Ver en YouTube

Eso sí, Joe Burrow se convirtió en el primer novato que intenta 60 pases o más desde 1950. Además se convirtió en el primero de la historia que logra completar 37 pases en un partido. Al paso de tres partidos, sumaba más yardas y pases de anotación que jugadores como Lamar Jackson, Ben Roethlisberger o Baker Mayfield.

Sin duda alguna que no sólo los Bengals extrañarán a Joe Burrow, también los amantes de la NFL. Sin él, Justin Herbert y Tua Tagovailoa se convierten en los mariscales de campo novatos a seguir este año.