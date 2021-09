Atletas olímpicos denuncian que la Conade recortó hasta el 65% de sus becas después de Tokio 2020

Mal y de malas: La delegación mexicana solo conquistó 4 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en lugar de apoyar a los atletas para obtener mejores resultados, la Conade decidió aplicar recortes a las becas que ascienden hasta al 65 por ciento.

De acuerdo con información de Animal Político, las metas impuestas por el organismo se cumplieron a pesar de la escasa cosecha. Sin embargo, los deportistas fueron notificados de los cambios el pasado 10 de septiembre a través de un oficio.

Este documento fue firmado por Víctor Hugo de Lucio Ávila, director de Alto Rendimiento, e indica que el recorte estaba estipulado desde tiempo atrás para mantener el apoyo del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Los atletas argumentan que las metas trazadas consistían en clasificar a los Juegos Olímpicos. No obstante, ahora hay becas de Conade que pasaron de los 30 mil, a solo 10 mil pesos mensuales. Todos estos datos llegaron al portal digital a través de 3 deportistas que pidieron guardar el anonimato.

“No sé si es un castigo, lo veo más como ignorancia de parte de Conade; creo que no nos ven como personas, como deportistas con trayectoria, nos ven como números; se perdió el tacto con el deportista que antes existía. Vimos que no hubo buenos resultados en Juegos Olímpicos, que sólo hubo cuatro medallas de bronce, y fue por falta de apoyo.

“Hay muchos deportes que ni siquiera tienen equipos completos, o sea, los de gimnasia no tienen gimnasios con todos los aparatos olímpicos, en natación todas las albercas están cerradas y apenas se están empezando a abrir; están matando el deporte en México sólo por ver números, te están pidiendo resultados para poder apoyarte, cuando deberían de apoyar para ver resultados“, explicó el deportista.

¿Y qué dice Conade sobre el recorte de las becas?

En el mismo texto de la denuncia publicado por Animal Político, se explica que el medio buscó una respuesta de la Conade sobre la reducción de becas: Comunicación Social del organismo encabezado por Ana Guevara respondió que no se emitirá postura alguna.

De ahora en adelante las opciones son limitadas, así que los deportistas buscarán nuevos horizontes. Otra de las atletas que emitió su opinión anónima señaló que su carrera no se refleja en unos Juegos Olímpicos o en una competencia.

Aun así, su alternativa serán otras fuentes de ingreso para pagar necesidades básicas como alimento y rentas. Asimismo, definen la situación como un mal manejo de recursos e intentarán atraer a los patrocinadores con sus marcas personales.

“Ahorita nos estamos dedicando 100 por ciento al deporte. Es una reducción de la beca demasiado grande. Dependo 100 por ciento de esa beca, me están diciendo que la beca se me va a bajar a 10 mil pesos. Sí es un golpe muy fuerte, porque literalmente de eso vivo, de eso me alimento, de eso pago mi renta; ahora voy a tener que buscar otras fuentes de ingreso, porque ser un deportista profesional en México no da“, sentenció.