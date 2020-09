Quién fuera uno de los mejores porteros de la Premier League en su momento, hoy ya no figura dentro de las ligas más importantes del mundo. Loris Karius la ha pasado mal desde la final de la Champions League ante el Real Madrid en Kiev. Ese 3-1 en contra lo marcó de por vida y lo alejó del Liverpool, donde luego de ello ha vivido rechazos, préstamos e incertidumbre en su carrera.

Loris Karius sigue perteneciendo al Liverpool pero ya no juega con ellos, pues el cuadro de Jurgen Klopp tiene plena confianza en Alisson Becker y el alemán no entra en sus planes, por lo que ha vivido un préstamo tras otro como hoy, que confirmó su llegada al Union Berlin.

Como recordaremos, a mediados del 2018 el Liverpool llegó a la final de la Champions League donde se midió ante el Real Madrid, día que no fue nada bueno para los ‘Reds’. Mohamed Salah se fue lesionado, Karius sufrió un fuerte golpe, se ‘comió’ un par de goles y el título se le fue entre las manos.

En ese mercado de fichajes, el Liverpool decidió pagar alrededor de 73 millones de euros a la Roma por el fichaje de Alisson Becker, quien hasta hoy en día es el arquero titular de los ‘Reds’. Loris Karius ya no tenía cabida en el equipo y es por ello que buscó un nuevo club para seguir con su carrera.

Karius pasó algunas semanas en incertidumbre total y es que muchos equipos sonaban para él pero ninguno se animaba a ficharlo; desde el Eintracht Frankfurt, hasta el Cagliari o Southampton, eran las opciones que sonaron para él pero una vez más, nadie lo quería.

Fue hasta agosto del 2018, 3 meses después de la final contra el Real Madrid, que por fin decidió su futuro y es que acordó un préstamo con el Besiktas, por lo que una luz se abría en su camino… al menos de momento.

Karius no fue el bombazo ni el gran portero que se esperaba y es que aunque no daba malos partidos, la cantidad de goles que recibía era muy grande. En la temporada 2018-19 recibió 49 goles en 35 encuentros, cifra que no fue bien vista por los aficionados, por lo que el Besiktas intentó terminar con el acuerdo pero no logró llevarlo a algún otro equipo.

Se quedó con ellos y en la temporada pasada, la 2019-20, recibió 46 tantos en 32 partidos, cifra que lo dejó mal parado y que lo ‘obligó’ a terminar con su contrato con el Besiktas, pues el pasado 4 de mayo de este 2020, el alemán anunció que ya no jugaría más con el club turco; tuvo que regresar al Liverpool.

On-loan Liverpool goalkeeper Loris Karius has terminated his contract with Besiktas following a bust-up over unpaid wages.

Como hemos visto, Karius no ha sido requerido con el Liverpool de Jurgen Klopp, pues ni en la Premier League, Carabao Cup, FA Cup o Champions League, pudo ver actividad. Entrenó con el equipo en la pretemporada e incluso una vez ya iniciado el torneo pero fue hasta este día que el Union Berlin se animó a ficharlo y aunque también es a préstamo, será una buena oportunidad para recuperar su confianza.

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.

All the best for the rest of the campaign 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020