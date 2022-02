¡La nueva era ha llegado a Red Bull! Checo Pérez y Max Verstappen revelaron el nuevo con el que la escudería competirá en la temporada 2022 de Fórmula 1, el RB18, y se convirtió en el segundo equipo en dar a conocer su nuevo monoplaza, luego de que lo hiciera Haas en días anteriores. Durante la presentación se confirmó que Verstappen usará el número uno tras conquistar el título de pilotos en 2021.

Checo Pérez comenzara su segunda temporada con el equipo austriaco, en el cual dejó una buena imagen en términos generales, después de convertirse en un aliado para Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos, aunque tras los abandonos de las últimas dos carreras, el equipo perdió terreno en la pelea de constructores.

Durante la presentación se dio a conocer la llegada de un nuevo socio comercial, por el cual la escudería pasará a llamarse Oracle Red Bull, sin embargo, los principales cambios están en el auto, gracias a la nueva reglamentación, con la cual nos despedimos, entre otras cosas, del sistema DRS en el alerón trasero.

Chris Horner fue uno de los encargados de revelar el nuevo auto, y explicó que los aficionados deben esperar cambios totales en auto, más allá del diseño, pues “cada uno de los componentes es nuevo. El RB18 está cobrando vida y estoy ansioso de verlo rugir sobre la pista”.

Asimismo, pese a los cambios, Horner manifestó que espera una versión más fuerte de Checo Pérez en el nuevo auto respecto a su primera temporada. “Checo se desarrolló a lo largo de la temporada pasada y este año va a estar más fuerte; Max tuvo un año fenomenal y su confianza está por las nubes”.

Checo y Verstappen estrenarán en el nuevo auto de Red Bull en forma durante los test de Barcelona, a finales del mes de febrero, aunque antes podrán realizar algunas pruebas, aunque sin exigir tanto a los monoplazas.

“Deseo volver a conducir el auto, recargué baterías durante las vacaciones”, mencionó Verstappen. “Espero que como pilotos podamos competir más y a los aficionados darles un buen entretenimiento”.

