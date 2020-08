Un muy atípico US Open está por comenzar. No sólo por las ausencias debido a la pandemia del coronavirus, sino por la nueva normalidad que se vivirá en uno de los torneos de mayor referencia en el mundo del tenis.

Este lunes 31 de agosto se vivirá la primera jornada del US Open. Cabe recordar que entre las grandes ausencias están la de Rafael Nadal y la de Roger Federer. El que sí irá será Novak Djokovic.

New York City has been through a lot.

But we’re tough. We have a way of making our voices heard. And we’re ready show the world what we’re made of. #USOpen pic.twitter.com/Uk2X7c5GKd

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2020