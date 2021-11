El regreso de Cam Newton con los Panthers y los memes del empate entre Lions y Steelers en la NFL

Vamos pasaditos de la media temporada en la NFL y seguimos sin poder entender algunos aspectos que surgen semana a semanas. Cardinals, uno de los mejores equipos de la NFL, sucumbió ante unos Panthers renovados en ofensiva con Cam Newton a la ofensiva.

Cam Newton regresó con los Panthers a media semana, y volvió para suplir a Sam Darnold, por lesión. En su regreso, no sólo consiguió la victoria para Carolina, sino que lo hizo ante unos Cardinals que venían como uno de los mejores equipos de toda la NFL.

Peeeeeero, si creíste que fue una de las sorpresas de la semana 10, pues la respuesta es no. La mayor sorpresa se dio en el arranque de la semana 10 con el partido entre Ravens y Dolphins.

Sorprendentemente, Baltimore tenía todo en la mesa para aprovecharse de uno de los peores equipos de la NFL. Pero en la liga, a veces los patos le tiran a las escopetas y los Ravens salieron con una derrota ante Miami con todo y anotación de Tua Tagovailoa.

Lo mejor de la semana 10 de NFL

¿Quién extraña a Brady en Foxborough?

Los Patriots se están embalando, pues su racha de victorias que sorprenderían a todos. Ante Browns, un rival nada sencillo, pero no sólo los vencieron, los aplastaron, así con todas las letras.

Una excelsa combinación entre el cuerpo de receptores, QB y corredores. Mac Jones se está tomando muy en serio el tema de suplir al GOAT en Patriots y está tomando un rumbo muy bueno, pues esos 45 puntos a Cleveland, son prueba de ello.

Tom Brady de capa caída

En la NFL, se sigue viviendo el mundo al revés y en el papel, los Buccaneers de Tom Brady le ganarían fácil a un Washington Football Team, pero en este 2021 las cosas no son como parecen, como en Big Brother.

Las entregas de balón de Tom Brady fueron la clave, varias intercepciones sufrió ante Washington, lo que complicó demasiado el andar del equipo y los de la capital Estadounidense, aprovechó cada una de las oportunidades para ganarle la partida a Brady en la semana 10 de la NFL.

Read it like a 📖 📺 » FOX | #TBvsWAS pic.twitter.com/d19JtjwwrY — Washington Football Team (@WashingtonNFL) November 14, 2021

Lions vs Steelers un duelo para olvidar… ¿o no?

Lo bueno: los Lions no perdieron. Lo malo: Tampoco ganaron. Lo feo: el partido que estuvo bastante malito. Desde antes de que ambos equipos entraran a los emparrillados, ya había problemas. Ben Roethlisberger no estaría por dar positivo a COVID-19.

Los Steelers tuvieron la oportunidad de contratar a un QB de la agencia libre ante el positivo de Big-Ben, porque ciertamente no confían del todo en Mason Rudolph, pero seguramente se les vino el tiempo encima.

En el partido, los Lions no habían ganado ningún partido de NFL, pero muchas de esas derrotas no las merecían, y en el partido contra los Steelers no merecieron perder, pero tampoco ganar… empataron a 16 en el tiempo regular y en el tiempo extra, tampoco pudieron hacer mucho y terminó en empate.

Cam Newton vuelve y a lo grande

Sam Darnold no pudo con el paquete de los Panthers (mientras estuvo sano), así que, ante la lesión del ex QB de los Jets, le llamaron a un viejo conocido… Cam Newton. Quisieron revivir aquella temporada en la NFL, en la que juntos llegaron hasta el Super Bowl.

No tendría un rival fácil para regresar con los Panthers, pues Arizona estaba teniendo una temporada para enmarcar (aunque recientemente también perdieron a un elemento importante en JJ Watt), pero no contaban con que al emparrillado saltó ‘SuperCam’.

Cam Newton se encargó de abrir el marcador, con el sello de la casa, una anotación por la vía del acarreo auguraba una tarde de puros festejos para Carolina. 34 puntos le hicieron a una defensa sólida, sellando una historia de amor y reencuentro espectacular.

¡REGRESASTE CAM! Así narramos el primer touchdown de Cam Newton de vuelta con el equipo.#KeepPounding pic.twitter.com/cfGYDqLdo5 — Los Panthers (@LosPanthers) November 15, 2021

Los memes de la semana 10 de la NFL

Resultados de la jornada 10

Dolphins 22-10 Ravens

Cowboys 43-3 Falcons

Colts 23-17 Jaguars

Patriots 45-7 Browns

Jets 17-45 Bills

Steelers 16-16 Lions

Titans 23-21 Saints

Washington Football Team 29-19 Buccaneers

Cardinals 10-34 Panthers

Chargers 20-27 Vikings

Broncos 13-30 Eagles

Packers 17-0 Seahawks

Raiders 14-41 Chiefs