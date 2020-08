Después de varios días esperando el fin de semana, por fin se corrió el Gran Premio de España. Como siempre suele suceder, la acción en la pista fue sumamente intensa y es que no sólo vimos el regreso de ‘Checo’ Pérez luego de tener coronavirus, sino que hubo otros detalles muy interesantes que vamos a analizar.

El Gran Premio de España terminó y con ello ‘descansaremos’ una semana de las carreras de la fórmula 1, pues no habrá competencia el siguiente fin de semana sino que será hasta el 30 de agosto, con el Gran Premio de Bélgica.

Este día fue vibrante, lleno de emociones, con los pilotos en su mejor punto y qué decir de Lewis Hamilton o Valtteri Bottas, pues ambos demostraron en este GP estar en un momento único de sus carreras.

Lewis Hamilton volvió a hacer trizas la pista de carreras. El piloto británico, de la escudería Mercedes, llegó en primer lugar en este Gran Premio de España, por lo que sigue sumando puntos, se encamina a un año más de conquistas y no parece que haya alguien que lo pueda detener.

En este Gran Premio de España vimos el regreso de ‘Checo’ Pérez, pues como recordaremos el mexicano tuvo coronavirus hace unos días, motivo por el que no pudo competir y donde Hulkenberg tomó su lugar.

En este GP ‘Checo’ salió cuarto, dio una exhibición tremenda, estuvo mano a mano con los líderes por un buen tiempo y al final del día el mexicano se quedó en la cuarta posición.

El calor fue determinante en este GP y el mexicano lo resintió. Antes del primer cuarto de la competencia, le informaron a ‘Checo’ que sus llantas lucían bien pero que estaban en su punto más caliente.

LAP 8/66

🎧Racing Point to Perez:

“Tyres are looking ok at the moment but they are at their hottest – slick management now is critical, Checo”#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EI1eQ7VRBi

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020