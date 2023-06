Checo Pérez llegó al Gran Premio de España con una misión: aventarse otra remontada épica en Fórmula 1. La sesión de calificación fue una pesadilla, pero la carrera del GP de España es cuando de verdad está prohibido cometer errores.

El mexicano largó desde la posición 11 y tardó un poco en comenzar a recuperar puestos en busca del podio. Se le vio muy precavido en la largada, claramente con una estrategia de esperar el momento justo para atacar.

Checo Pérez en el GP de España /Foto: Getty

Rebasando lugares poco a poco

La estrategia funcionó bien al principio con el objetivo importante: meterse a la zona de puntos. Para la vuelta 10 Checo Pérez ya iba en el lugar 8 y para la 17 remontó hasta el quinto lugar del GP de España.

Fernando Alonso, Russell, Hamilton y Verstappen delante de él; pero el español fue a pits para la vuelta 22, dándole momentáneamente el cuarto puesto a Checo Pérez. Después fue el británico quien fue llamado a boxes, en la vuelta 25.

Checo Pérez en el GP de España /Foto: Getty

Checo Pérez finalmente entró a pits en la vuelta 28 para colocar gomas duras con la intención de terminar el GP de España con éstas. Fue una buena parada, de exactamente 2 segundos. La de Verstappen poco antes fue de 2.2 y Lewis Hamilton tardó 3.3.

El rebase definitivo de Checo Pérez para intentar subir al podio del GP de España

El tapatío salió de su parada en boxes en la novena posición, viendo delante de él al piloto asturiano de Aston Martin. Pero eso no tardó en cambiar. Tres vueltas fueron suficientes para que Checo Pérez atacara a Fernando Alonso y lo rebasara con relativa facilidad en la recta.

Checo Pérez en el GP de España /Foto: Getty

Ahí comenzó la remontada. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Lance Stroll también vieron pasar al mexicano. Era hora de pensar en el podio con casi media carrera por delante y teniendo a Sainz, Russell, Hamilton y Verstappen corriendo en los primeros cuatro lugares.

La vuelta de 42 fue crucial. Las gomas medias de Carlos Sainz no aguantaron y Ferrari no tuvo de otra más que llamarlo a pits… ¿demasiado tarde? Checo Pérez escaló al cuarto puesto con muchas posibilidades de subir al podio del GP de España gracias al brutal ritmo de carrera que seguía marcando.

Checo Pérez en el GP de España /Foto: Getty

La batalla final entre Red Bull y Mercedes

Teniendo a los dos Mercedes y a los dos Red Bull peleando por el podio, la estrategia era crucial. Tanto Hamilton como Checo Pérez fueron llamados a pits en la vuelta 52, con 14 por correr. Mientras Lewis hizo 3.4 segundos, la parada del tapatío fue de sólo 2.2 para salir en el quinto lugar detrás de Sainz otra vez.

¡Y rápido cayó el español! Checo Pérez rebasó de forma espectacular a Sainz en la curva 1 y de inmediato preparó el ataque sobre Russell en busca del podio. La batalla final del mexicano se veía en el horizonte.

Tristemente esa batalla no llegó. Checo Pérez empujó y empujó pero George Russell no cedió. El británico de Mercedes no cometió error alguno y mantuvo su tercer luagar, dejando al mexicano fuera del podio, pero con una nueva remontada espectacular en su historial.

Checo Pérez terminó 4to en el GP de España / Sopitas.com